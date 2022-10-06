Общество

«Нельзя было вылечить»: в Волгоградской области ликвидировали лосиху со смертельными травмами

Общество 06.10.2022 07:58
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06.10.2022 07:58



В облкомприроды объяснили причину ликвидации больной лосихи, которая представляла опасность для людей.

- К сожалению, животное нельзя было вылечить, - пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве. 

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что егерям охотхозяйства «Кумылженское» разрешили ликвидировать животное, у которого были травмы конечностей и головы. Из-за этого лосиха потеряла ориентацию в пространстве и могла навредить человеку при встрече.

Между тем, публикация вызвала бурное обсуждение у читателей информагентства. Многие волгоградцы выразили возмущение тем фактом, что дикое животное решили лишить жизни вместо того, чтобы вылечить. Некоторые даже собирались пожаловаться высокопоставленным зоозащитникам из Госдумы. 

В облкомприроды поблагодарили неравнодушных граждан за сочувствие и желание помочь животному. Однако заверили, что другого выхода из ситуации не было. 

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