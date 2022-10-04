Волгоградские пенсионеры посоревновались в финграмотности

Общество 04.10.2022 11:41
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04.10.2022 11:41
В региональном этапе I Всероссийского Чемпионата по финансовой грамотности, организованном при активном участии МУ «Клуб пожилых людей» Волгограда, активно участвовали люди «"серебряного" возраста.
Задания состояли из нескольких наиболее актуальных тематических блоков: финансовое планирование, защита от мошенничества, взаимодействие с банками (в т.ч., кредиты и вклады), страхование, налоги и льготы, предпринимательство и т.п.
Перед участниками Чемпионата выступили представители Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России: начальник отдела платежных систем и расчетов Ирина Шемонаева на тему: «Возможности безналичной оплаты. Банковские карты. СБП» и главный инженер отдела безопасности Андрей Федорков на тему «Кибербезопасность или как не попасть на уловки мошенников».
- В последнее время наблюдается отчетливая тенденция по увеличению жизненной и деловой активности пожилых людей и по нашим сегодняшним участникам мы это наглядно видим. Для них вопросы финансовой грамотности изучаются не просто по необходимости, а с большим интересом и видно, что они стараются идти в ногу со временем и даже делятся своими знаниями друг с другом, повышая свою финансовую грамотности, – прокомментировала председатель жюри Регионального этапа Чемпионата доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова.
- Сегодня мы увидели пожилых людей, которые вполне могут найти себе применение в качестве своеобразных финансовых наставников как для своих ровесников, так и для людей других поколений, – поддержала коллегу член жюри Екатерина Кособокова, к.э.н., заведующий кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Инициатива проведения Чемпионата принадлежит Министерству финансов РФ, а учебно-тестовая программа разработана Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Плеханова.
По итогам регионального этапа среди лиц пенсионного возраста победителями стали Поспелов Сергей Юрьевич, Ершова Ирина Евгеньевна, Медведева Галина Михайловнаи Цигулева Зоя Васильевна.
Все участники Регионального этапа получили от организаторов памятные сертификаты и подарки, а победители – ценные призы. Кроме того, команда победителей заслуженно завоевала почётное право на участие в финале Чемпионата, который состоится 18 октября.
- Если честно, не ожидала такого результата, очень сомневалась при ответе на некоторые вопросы, но оказывается не зря нам рассказывают о финансовой грамотности. Спасибо. И за прекрасное мероприятие, и за подарки. Как раз заменю свою электронную книгу на новую, - поделилась своими впечатлениями Цигулева Зоя Васильевна, победитель Регионального этапа Чемпионата.
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