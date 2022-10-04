







Изменения в расписание электричек внесут 5 октября в связи с предстоящим матчем «Ротора» и «Шинника». Как сообщили ИА «Высота 102» в СК «Ротор», д обраться до стадиона можно на пригородных поездах:





- №6712/6711, отправлением от ст. Шпалопропитка в 17.03 и прибытием на о.п. Мамаев Курган в 18.02

- №6318, отправлением от ст. Шпалопропитка в 17:35 и прибытием на о.п. Мамаев Курган 18.34





После завершения матча, с верхней платформы о.п. Мамаев Курган будут отправляться пригородные поезда:





- №6736/6735, отпр. в 21.30 и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22.30

- №6435/6436, отправлением в 21:44 и прибытием на ст. Волжский в 22:27.





Напомним, матч «Ротора» и «Шинника» пройдет в рамках Кубка России 5 октября. Начало игры – в 19-00 на «Волгоград Арене».



