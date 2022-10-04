Общество 04.10.2022 16:04
0
04.10.2022 16:04
Изменения в расписание электричек внесут 5 октября в связи с предстоящим матчем «Ротора» и «Шинника». Как сообщили ИА «Высота 102» в СК «Ротор», добраться до стадиона можно на пригородных поездах:
- №6712/6711, отправлением от ст. Шпалопропитка в 17.03 и прибытием на о.п. Мамаев Курган в 18.02
- №6318, отправлением от ст. Шпалопропитка в 17:35 и прибытием на о.п. Мамаев Курган 18.34
После завершения матча, с верхней платформы о.п. Мамаев Курган будут отправляться пригородные поезда:
- №6736/6735, отпр. в 21.30 и прибытием на ст. Шпалопропитка в 22.30
- №6435/6436, отправлением в 21:44 и прибытием на ст. Волжский в 22:27.
Напомним, матч «Ротора» и «Шинника» пройдет в рамках Кубка России 5 октября. Начало игры – в 19-00 на «Волгоград Арене».
Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцам04.10.2022 18:43
Общество 04.10.2022 18:43
Обанкротившегося застройщика «голого» дома в Волгограде не покарали лишением особняка за 12 млн рублей04.10.2022 17:50
Общество 04.10.2022 17:50
Мобилизация в Волгоградской области продолжится после выполнения плана первого этапа04.10.2022 16:35
Общество 04.10.2022 16:35
«Пусть меня не покинет мужество»: под Волгоградом школьникам рассказали о подвиге майора Кораблева04.10.2022 15:36
Общество 04.10.2022 15:36
В Волгоградской области вернулись домой 379 ошибочно мобилизованных04.10.2022 14:54
Общество 04.10.2022 14:54
«Призвали ошибочно»: хромого мужчину демобилизовали с полигона под Волгоградом04.10.2022 14:37
Общество 04.10.2022 14:37
В Волгограде креатив с эротикой в сети суши оценили в 150 тысяч рублей04.10.2022 14:30
Общество 04.10.2022 14:30
Наводчики и механики-водители: в Волгограде на обучение отправили еще одну команду мобилизованных04.10.2022 12:44
Общество 04.10.2022 12:44
Всего 78: коронавирус стремительно исчезает в Волгоградской области04.10.2022 12:08
Общество 04.10.2022 12:08
«Росгосстрах» продлил акцию с выгодой до 25% при страховании жилья04.10.2022 12:01
Общество 04.10.2022 12:01
Жителей Волгоградской области набирают онлайн для участия в СВО04.10.2022 12:00
Общество 04.10.2022 12:00
«Волгоградэнергосбыт» помогает решать проблемы потребителей в досудебном порядке04.10.2022 11:45
Общество 04.10.2022 11:45
Волгоградские пенсионеры посоревновались в финграмотности04.10.2022 11:41
Общество 04.10.2022 11:41
В Волгоградской области пик простуд пошел на спад04.10.2022 11:29
Общество 04.10.2022 11:29
В Волжском политехникуме открылась первая в регионе горная специальность04.10.2022 10:38
Общество 04.10.2022 10:38