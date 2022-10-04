В Волгоградской области пик простуд пошел на спад

В Волгоградской области заболеваемость ОРВИ на прошлой неделе составила 71,9 случаев на 10 тысяч населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 27% и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 15%.

В регионе циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, мета- и риновирусы, а также возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

В Волгоградской области при этом продолжается вакцинация от гриппа. На начало октября прививками охвачено 22% численности населения региона. Однако необходимо обеспечить охват 60% жителей, заявили в Роспотребнадзоре.