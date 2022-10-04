Военные под Волгоградом обеспечили командиров спецсвязью

Общество 04.10.2022 09:21
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04.10.2022 09:21
Связисты Южного военного округа в Волгоградской области отработали взаимодействие между подразделениями с использованием современных средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена.
- Специалисты создали единую сеть спутниковой радиосвязи, действующую в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи, выполнили нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов, - сообщили в пресс-службе округа.
Связисты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры. Была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.
Отмечается, что современная система связи позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятом решении.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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