Военные под Волгоградом обеспечили командиров спецсвязью









Связисты Южного военного округа в Волгоградской области отработали взаимодействие между подразделениями с использованием современных средств связи и автоматизации единой системы управления тактического звена.

- Специалисты создали единую сеть спутниковой радиосвязи, действующую в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи, выполнили нормативы по развертыванию средств связи, настройке и обеспечению связью штабов, - сообщили в пресс-службе округа.

Связисты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры. Была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Отмечается, что современная система связи позволяет довести указания до каждого командира подразделения, а также получить обратную информацию о выполнении приказа и принятом решении.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



