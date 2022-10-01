Парковку у Дворца спорта в Волгограде могут урезать почти в 10 раз

Общество 01.10.2022 16:14
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01.10.2022 16:14
Один голос стал решающим на публичных слушаниях в Волгограде по вопросу уменьшения озеленения и парковочных мест у здания Дворца спорта.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное по результатам слушаний заключение, указанный проект решения одобрил один человек. Голосов против и воздержавшихся не было.
- Учитывая результаты голосования, поступившее предложение участника публичных слушаний, по рассматриваемому проекту решения, целесообразно рекомендовать главе Волгограда предоставить государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – спортивно-зрелищной части здания Дворца Спорта, - говорится в заключении.
Изменения касаются уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 34:34:020100:186 на проспекте Ленина, 65 в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по северной границе земельного участка с трех метров до двух.
Кроме того, разрешается уменьшения минимальной доли озеленения земельного участка с 40% до 16 % и уменьшение минимального количества машино-мест с 152 до 16, т.е почти в 10 раз.
Напомним, что реконструкция Дворца спорта началась в 2019 году, а потом забуксовала. Подрядчиком работ определили ФГУП ГСУ ФСИН, которое, получив пять контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей, сорвало сроки выполнения заказа. ГКУ «Управление капитального строительства» вынуждено было обратиться в арбитражный суд Волгоградской области с требованием уплаты неустойки и пени за просрочку исполнения контрактов.
В комитете строительства Волгоградской области пояснили, что часть работ все же была выполнена. От планов реконструкции Дворца спорта власти не отказались. На сегодняшний день, пояснили в комитете, проведены обследования, разработаны планировочные решения, на следующем этапе – подготовка разделов проектной документации. Работа проектной организации ведется согласно контрактному графику, подчеркнули в администрации Волгоградской области.
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