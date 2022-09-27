



18% жителей Южного федерального округа копят на будущую пенсию. 37% готовы пользоваться специальными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений. Почти половина южан считают нормальной пенсию в диапазоне 30-50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса* к Международному дню пожилых людей, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

48% заявили, что у них нет возможности дополнительно копить на пенсию. Не копят, но хотели бы начать делать сбережения на пенсию 26% респондентов. Уже копят и намерены продолжать 18%. 2% опрошенных уже пенсионеры, и у них есть накопления. Еще 6% на пенсии, но у них нет накоплений.

Почти две трети опрошенных (63%) хотели бы продолжать работать после выхода на пенсию, если будет такая возможность и позволит здоровье. 29% категорически не хотят продолжать работать на пенсии. Уже на пенсии и продолжают работать 4% опрошенных, уже на пенсии не работают 3%.

6% респондентов считают достаточной пенсию на уровне нынешней средней по стране – в диапазоне 15-30 тысяч рублей. 48% опрошенных хотели бы сформировать в том числе при помощи самостоятельных накоплений пенсию в размере 30-50 тысяч рублей в месяц (сейчас средняя пенсия в России 20 882 рубля). 27% хотели бы получать на пенсии 50-80 тысяч рублей в месяц. 17% требуется получать не менее 80 тыс. пенсионных ежемесячно.

37% готовы пользоваться специализированными финансовыми продуктами для пенсионных накоплений (индивидуальными пенсионными планами, накопительным страхованием жизни и т.п.): из них 5% определенно готовы и 32% скорее готовы. 37% не готовы использовать специализированные финансовые продукты для пенсионных накоплений (12% точно не готовы и 25% скорее не готовы). 18% ничего не слышали о таких продуктах. 8% респондентов уже пользуются накопительными пенсионными продуктами (в Москве и Московской области, а также в Южном федеральном округе по 8%, на Дальнем Востоке- 3%).

18% считают достаточным для поддержания комфортного уровня жизни на пенсии размер самостоятельных накоплений не менее 500 тысяч рублей. 17% полагают, что такие накопления должны составлять не менее 1 миллиона рублей. 14% назвали достаточным уровень 1-3 миллиона рублей, 22% - 3-5 миллионов. 29% опрошенных уверены, что для нормальной жизни на пенсии надо накопить свыше 5 миллионов рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 19-25 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



