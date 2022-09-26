В 2022 году специалисты Сбера провели более 2000 консультаций на жестовом языке для людей с нарушениями слуха
Общество 26.09.2022 16:05 Новости компаний
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26.09.2022 16:05 Новости компаний
Ежегодно последнее воскресенье сентября — Международный день глухих — становится датой, когда внимание общественности, государств и компаний по всему миру привлечено к потребностям людей с нарушениями слуха. Сбер создаёт для таких клиентов инклюзивные сервисы, делая их доступными для всех независимо от особенностей здоровья.
Так, в октябре 2021 года банк запустил специальный сервис консультаций на русском жестовом языке с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Теперь клиент с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения СберБанк Онлайн, после чего ему ответит оператор Единой службы заботы о клиентах, владеющий русским жестовым языком.
Чтобы новый процесс появился в приложении, пользователю необходимо в настройках профиля указать, что он общается жестами. Сервис не только удобен, но и безопасен: переводчики русского жестового языка — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну. В 2022 году они провели уже более двух тысяч таких консультаций.
Кроме того, в офисах банка уже давно работает бесплатный сервис перевода на русский жестовый язык, когда менеджер банка передаёт клиенту планшет, на котором к диалогу удалённо подключается переводчик жестового языка. Услуга доступна в 6000 отделений — это крупнейший сервис такого рода в мире.
Обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам — одно из восьми направлений Политики Сбера в области ESG, одобренной Наблюдательным советом в июне 2021 года.
- Мы стремимся сделать услуги банка доступными, понятными и удобными для всех. Перевод на русский жестовый язык — и онлайн, и в офисах банка — каждый день помогает людям с нарушениями слуха. И это не только консультации по традиционным финансовым сервисам, но и помощь в сложных ситуациях, когда наши специалисты помогают людям не стать жертвой мошенников. И очень важно, что неслышащие клиенты теперь могут решать свои вопросы самостоятельно, не обращаясь за помощью к посторонним людям, комфортным для себя способом — с помощью жестового языка, который они используют в повседневной жизни, -комментирует Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.
Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе «Помощь людям» — раздел для тех, кто хочет участвовать в благотворительных и волонтёрских инициативах, а также раздел содержит практические советы, например, как общаться с глухими и слабослышащими людьми или о том, как помочь незрячему человеку на улице или в транспорте.
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