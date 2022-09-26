Общество

В 2022 году специалисты Сбера провели более 2000 консультаций на жестовом языке для людей с нарушениями слуха

Общество 26.09.2022 16:05 Новости компаний
0
26.09.2022 16:05 Новости компаний


Ежегодно последнее воскресенье сентября — Международный день глухих — становится датой, когда внимание общественности, государств и компаний по всему миру привлечено к потребностям людей с нарушениями слуха. Сбер создаёт для таких клиентов инклюзивные сервисы, делая их доступными для всех независимо от особенностей здоровья.

Так, в октябре 2021 года банк запустил специальный сервис консультаций на русском жестовом языке с помощью видеозвонка в контактный центр со смартфона. Теперь клиент с нарушениями слуха или речи может совершить видеовызов прямо из приложения СберБанк Онлайн, после чего ему ответит оператор Единой службы заботы о клиентах, владеющий русским жестовым языком.

Чтобы новый процесс появился в приложении, пользователю необходимо в настройках профиля указать, что он общается жестами. Сервис не только удобен, но и безопасен: переводчики русского жестового языка — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну. В 2022 году они провели уже более двух тысяч таких консультаций.

Кроме того, в офисах банка уже давно работает бесплатный сервис перевода на русский жестовый язык, когда менеджер банка передаёт клиенту планшет, на котором к диалогу удалённо подключается переводчик жестового языка. Услуга доступна в 6000 отделений — это крупнейший сервис такого рода в мире.

Обеспечение соблюдения и защиты прав человека, инклюзивной среды и равного доступа к продуктам и услугам — одно из восьми направлений Политики Сбера в области ESG, одобренной Наблюдательным советом в июне 2021 года.

- Мы стремимся сделать услуги банка доступными, понятными и удобными для всех. Перевод на русский жестовый язык — и онлайн, и в офисах банка — каждый день помогает людям с нарушениями слуха. И это не только консультации по традиционным финансовым сервисам, но и помощь в сложных ситуациях, когда наши специалисты помогают людям не стать жертвой мошенников. И очень важно, что неслышащие клиенты теперь могут решать свои вопросы самостоятельно, не обращаясь за помощью к посторонним людям, комфортным для себя способом — с помощью жестового языка, который они используют в повседневной жизни, -комментирует Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.

Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе», который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач. Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека, в том числе «Помощь людям» — раздел для тех, кто хочет участвовать в благотворительных и волонтёрских инициативах, а также раздел содержит практические советы, например, как общаться с глухими и слабослышащими людьми или о том, как помочь незрячему человеку на улице или в транспорте.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2022 20:56
Общество 26.09.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 20:08
Общество 26.09.2022 20:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.09.2022 18:11
Общество 26.09.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 16:56
Общество 26.09.2022 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 15:51
Общество 26.09.2022 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.09.2022 15:38
Общество 26.09.2022 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 13:55
Общество 26.09.2022 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 13:46
Общество 26.09.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 12:27
Общество 26.09.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 10:09
Общество 26.09.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 10:01
Общество 26.09.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2022 09:31
Общество 26.09.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2022 19:00
Общество 25.09.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2022 15:25
Общество 25.09.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2022 12:42
Общество 25.09.2022 12:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:04
«Он просто пропустил женщину с ребенком»: в Волгограде избили битой водителя иномаркиСмотреть фотографии
20:56
«Это и счастье, и ответственность»: семья волгоградцев показала, как живет спасенный 3 года назад бездомный щенокСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
2000 волгоградских налоговиков перечислили часть зарплаты в фонд СВОСмотреть фотографии
18:11
Иконки в дорогу: в Волгоградской области проводили мобилизованныхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Увидели в TikTok: в Волгограде пятеро подростков «погорели» на банкоматахСмотреть фотографии
17:15
Волгоград занял 71-ое место в рейтинге российских городов по зарплатеСмотреть фотографии
16:59
В Волжском 35-летную мать осудят за жестокое убийство новорожденной дочериСмотреть фотографии
16:56
Люку по крышке: в Волгограде в канализацию попал автомобильСмотреть фотографии
15:51
Сбер предупреждает о мошенничестве с якобы «белыми» военными билетамиСмотреть фотографии
15:50
Окно с деревянной рамой соблазнило рецидивиста на 124 кражу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:38
«Боимся за детей»: улица в волгоградском поселке превратилась в гоночный трекСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
«Эти территории всегда принадлежали России»: иностранные наблюдатели оценили ход референдума в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в ИжевскеСмотреть фотографии
13:46
Частный коттедж с бассейном на пути стройки новой дороги в Волгограде сняли с высотыСмотреть фотографии
13:38
Кабмин выделил Волгоградской области еще 34 млн рублей на развитие медициныСмотреть фотографии
13:12
«Обмороженные» жители Волжского устроили погром на остановке: видеоСмотреть фотографии
12:27
«Никаких новшеств»: мобилизованных волгоградцев женят одним днемСмотреть фотографии
12:25
DongFeng и Exeed возглавили в августе список китайских марок по темпам роста продажСмотреть фотографии
11:42
Братья в Волжском осуждены за две смерти от суррогатного алкоголяСмотреть фотографии
11:36
Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Опубликовано видео из военкомата Урюпинска после пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Так я выражаю свой протест»: 35-летний житель Урюпинска рассказал в соцсетях, зачем поджег военкоматСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Последствия учебной техногенной аварии ликвидировали под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
ОНФ в Волгограде примет жалобы на ошибочную мобилизациюСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом приняли в строй молодых лейтенантовСмотреть фотографии
09:25
Администрация Урюпинска подтвердила задержание поджигателя военкоматаСмотреть фотографии
07:57
В здании военкомата в Урюпинске Волгоградской области потушили пожарСмотреть фотографии
19:30
Волгоградский «Ротор» вернул лидерство после победы над «Динамо Ставрополь» — 3:1Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде назначили главу наблюдательного совета Фонда СВОСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом МФЦ переедет из-за пожара в администрацииСмотреть фотографии
 