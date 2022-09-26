Губернатор Андрей Бочаров от лица всех жителей Волгоградской области выразил соболезнования жителям Ижевска в связи с трагедией в школе № 88.

– Глава региона направил телеграмму с соболезнованиями на имя главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области. – Андрей Бочаров от лица всех жителей Волгоградской области и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных и близких людей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Утром 26 сентября мужчина открыл стрельбу в школе на Пушкинской улице в Ижевске. В результате погибли 13 человек, по последним данным. Шестеро из них – дети.

По предварительным данным, стрелок (его труп обнаружен в здании учебного учреждения) был выпускником данной школы и разделял взгляды радикальной организации.