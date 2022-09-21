Волонтеры фонда «Дари еду» и представители «Виво Маркет» передали нуждающимся семьям продуктовые наборы
Общество 21.09.2022 14:54 Новости компаний
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21.09.2022 14:54 Новости компаний
Еще 50 семей из Волгограда, которые находятся в сложной жизненной ситуации, получили помощь в рамках благотворительного проекта «Дари еду!». 50 коробок с буфетной продукцией оператора питания ООО «Виво Маркет» и продуктами первой необходимости добавили позитива в непростую жизнь получателей.
– Всю свою деятельность мы помогаем людям и участвуем в благотворительных акциях. И мы делаем это, пока у нас есть такая возможность, и самое главное, что мы будем делать все, чтобы такая возможность у нас была постоянно, – сказала генеральный директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.
Напомним, что благотворительный проект «Дари еду!» оказывает помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект адресно помогаем многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети с инвалидностью, родителям-одиночкам, людям с инвалидностью, пенсионерам. Организаторы проекта устанавливают специальные боксы в торговых центрах и продуктовых супермаркетах, куда покупатели могут пожертвовать продукты. Собирают продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке. Миссия проекта - развитие доступной и повседневной благотворительности.
Сейчас проект работает в 146 городах России, в том числе и в Волгограде, где установлены 480 боксов для сбора продуктов. За два года волгоградские участники проекта обеспечили необходимыми продуктами более 700 семей.
ООО «Виво Маркет» вместе с партнерами (ИП Долматов, ИП Соболев, ИП Поминчук, ООО ЛТК, ООО «Новая линия», МОФ «Арго») обеспечивает продуктовыми наборами, тех, кому они сейчас нужнее всего. В наборы от оператора питания вошли: молоко, сахар, молоко сгущенное, какао, гречка, горох, сок, буфетная продукция собственного производства.
– Мы вам благодарны, за подарки, за то, что делаете такую доброту детям. Спасибо вам огромное, – сказала мама очаровательной Ангелины, Ольга Фомина.
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