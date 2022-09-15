Общество

Не больше 3 кг в руки: волгоградцы скупают резко подешевевший лук

Общество 15.09.2022 14:30
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15.09.2022 14:30



Лидером недели по снижению цен в Волгоградской области стал репчатый лук. По данным Волгоградстата, этот овощ упал в цене на 9,62% - до 24,37 рублей за килограмм. В одной из торговых сетей Волгограда килограмм лука и вовсе можно купить за 9,9 рублей. Однако покупателям продают не больше 3 килограммов в руки. 
За неделю - с 6 по 12 сентября - в Волгоградской области на 6,4% подешевела морковь (до 23,56 руб./кг.), на 3,1% - свекла (до 24,16 руб./кг.), на 2,4% - картофель (26,42 руб./кг.). Подорожали свежие огурцы - на 9,5% (59,45 руб./кг.), помидоры - на 4,5% (51,88 руб.кг.), капуста белокочанная - на 2,2% (20,42 руб./кг.).
Смотрим, что еще из продуктов подешевело и что подорожало в период с 6 по 12 сентября. 
Снижение цен произошло на следующие продукты:
- Куры охлажденные и мороженые, кг - 0,53 %;
- Сосиски, сардельки, кг - 0,11 %;
- Колбаса вареная, кг - 1,56 %;
- Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 0,02 %;
- Рыба мороженая неразделанная, кг - 0,07 %;
- Консервы мясные для детского питания, кг - 1,71 %;
- Консервы овощные для детского питания, кг - 1,21 %;
- Маргарин, кг- 0,86 %;
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 0,64 %;
- Сахар-песок, кг - 0,97 %;
- Соль поваренная пищевая, кг - 2,05 %;
- Мука пшеничная, кг - 0,43 %;
- Пшено, кг - 0,67 %;
- Крупа гречневая-ядрица, кг - 3,13 %;
- Бананы, кг - 1,11 %.
Рост цен зафиксирован на следующие товары:
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,15 %;
- Свинина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,59 %;
- Масло подсолнечное, л - 0,2 %;
- Масло сливочное, кг - 0,01 %;
- Творог, кг - 0,49 %;
- Смеси сухие молочные для детского питания, кг - на 0,34%;
- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - на 1,13 %;
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - на 1,26 %;
- Яйца куриные, 10 шт - на 3,17 %;
- Рис шлифованный, кг - 0,19 %;
- Вермишель, кг - 0,06 %;
- Яблоки, кг - 0,99 %.
Напомним, что мониторинг проводится на 106 товаров и услуг в трех городах: Волгограде, Камышине и Михайловке. 

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