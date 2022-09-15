Не больше 3 кг в руки: волгоградцы скупают резко подешевевший лук









Лидером недели по снижению цен в Волгоградской области стал репчатый лук. По данным Волгоградстата, этот овощ упал в цене на 9,62% - до 24,37 рублей за килограмм. В одной из торговых сетей Волгограда килограмм лука и вовсе можно купить за 9,9 рублей. Однако покупателям продают не больше 3 килограммов в руки.

За неделю - с 6 по 12 сентября - в Волгоградской области на 6,4% подешевела морковь (до 23,56 руб./кг.), на 3,1% - свекла (до 24,16 руб./кг.), на 2,4% - картофель (26,42 руб./кг.). Подорожали свежие огурцы - на 9,5% (59,45 руб./кг.), помидоры - на 4,5% (51,88 руб.кг.), капуста белокочанная - на 2,2% (20,42 руб./кг.).

Смотрим, что еще из продуктов подешевело и что подорожало в период с 6 по 12 сентября.

Снижение цен произошло на следующие продукты:

- Куры охлажденные и мороженые, кг - 0,53 %;

- Сосиски, сардельки, кг - 0,11 %;

- Колбаса вареная, кг - 1,56 %;

- Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - 0,02 %;

- Рыба мороженая неразделанная, кг - 0,07 %;

- Консервы мясные для детского питания, кг - 1,71 %;

- Консервы овощные для детского питания, кг - 1,21 %;

- Маргарин, кг- 0,86 %;

- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - 0,64 %;

- Сахар-песок, кг - 0,97 %;

- Соль поваренная пищевая, кг - 2,05 %;

- Мука пшеничная, кг - 0,43 %;

- Пшено, кг - 0,67 %;

- Крупа гречневая-ядрица, кг - 3,13 %;

- Бананы, кг - 1,11 %.

Рост цен зафиксирован на следующие товары:

- Говядина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,15 %;

- Свинина (кроме бескостного мяса), кг - на 0,59 %;

- Масло подсолнечное, л - 0,2 %;

- Масло сливочное, кг - 0,01 %;

- Творог, кг - 0,49 %;

- Смеси сухие молочные для детского питания, кг - на 0,34%;

- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - на 1,13 %;

- Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - на 1,26 %;

- Яйца куриные, 10 шт - на 3,17 %;

- Рис шлифованный, кг - 0,19 %;

- Вермишель, кг - 0,06 %;

- Яблоки, кг - 0,99 %.

Напомним, что мониторинг проводится на 106 товаров и услуг в трех городах: Волгограде, Камышине и Михайловке.