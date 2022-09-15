В Волгограде и области к концу недели потеплеет до +30 градусов

Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют потепление в Волгоградской области к концу текущей недели до +30 градусов. Однако, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на краткосрочный прогноз синоптиков, дожди не покинут регион ближайшие семь дней.

Так, слабые дожди ожидаются в областной столице и районах Волгоградской области сегодня, 15 сентября, и в пятницу. При этом воздух прогреется в эти два дня до +20 градусов.

Солнечную погоду с переменной облачностью синоптики Гидрометцентра прогнозируют на субботу, 17 сентября. Температура воздуха в этот день составит +24 градуса. Еще на пять-шесть делений столбики уличных термометров поднимутся вверх в предстоящее воскресенье. 18 сентября при пасмурной погоде ожидается до +30 градусов. А вот в понедельник, 19 сентября, будет солнечно и до +27 градусов.

Фото: Памел Мирошкин / ИА "Высота 102"