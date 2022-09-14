Накануне в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области похоронили 23-летнего Ивана Черникова, который умер в госпитале от полученных в ходе СВО тяжелых ран. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Ольховского района, Иван закончил Камышинский медицинский колледж

– Родственники, друзья, учителя вспоминают Ивана как очень спокойного, доброжелательного, трудолюбивого, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого всегда можно было положиться, – говорится в опубликованном некрологе.

В 2018 году Иван был призван в армию. В период прохождения службы в армии заключил контракт на службу в Военных силах Российской Федерации в артиллерийских войсках. Участвовал в специальной операции на территории Украины с самого ее начала, с 24 февраля.

– Иван вырос в дружной, крепкой семье с двумя братьями и сестрой, но своей семьи завести не успел. Защищая свою страну, он остался верен присяге, воинскому долгу, чести. В памяти земляков, друзей, родных и близких Черников Иван Александрович навечно останется как честный, порядочный, смелый человек, – заверили в администрации Ягодновского сельского поселения.