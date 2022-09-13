В Волгоградской области снизился спрос на программистов









В Волгоградской области число вакансий для программистов снизилось на 8% относительно прошлого года. Правда, при этом по количеству вакансий регион входит в топ-20 по стране. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит компания hh.ru.





В целом по России лидирует по количеству вакансий для программистов Москва (43% от всех вакансий для данных специалистов), далее – Санкт-Петербург, на третьем месте – Республика Татарстан.





Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123,1 тысячи рублей против 53,9 тысячи. Наиболее высокую зарплату им предлагают в Москве (161,3 тысячи), Санкт-Петербурге (137,1 тысячи) и в Новосибирской области (116,5 тысячи). В Волгоградской области программисты в среднем получают 74,7 тысяч рублей.





В этом году высокий спрос на программистов и разработчиков сохранился, но он уже не растет такими темпами, как год назад. А предлагаемые зарплаты для программистов и вовсе начали снижаться.





С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году, когда число предложений о работе для соискателей этой специализации увеличилось на +58% относительно предыдущего, 2020 года.



