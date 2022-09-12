Общество

В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине Иваном Богатыревым

Общество 12.09.2022 12:55
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12.09.2022 12:55


В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 12 сентября, провожают в последний путь контрактника Ивана Богатырева. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронят в селе Умет. 

— В селе Умет Камышинского района проходит прощание с геройски погибшим во время спецоперации на Украине Иваном Богатыревым, — сообщается в официальном заявлении районной администрации. — Его провожают с воинскими почестями, как истинного героя своей страны.

Известно, что 28-летний контрактник служил в 33-м мотострелковом полку. Наш земляк погиб в зоне проведения специальной военной операции 6 сентября, до конца выполнив поставленную боевую задачу.  

Фото: Иван Богатырев / ok.ru

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