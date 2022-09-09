Общество

Роскосмос включил Волгоград в десятку самых зеленых мегаполисов России

Общество 09.09.2022 16:17
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09.09.2022 16:17


Празднующий сегодня, 9 сентября, свое 433-летие Волгоград вошел в список самых зеленых мегаполисов России по версии Роскосмоса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, город-герой расположился на десятой строчке в списке из 16 пунктов. 

– «Роскосмос» и компания «ТЕРРА ТЕХ» (входит в холдинг «Российские космические системы» Роскосмоса) с помощью нейросети составили рейтинг городов России по уровню озеленения. В рейтинг «Шестнадцать зеленых мегаполисов» вошли города с населением свыше 1 млн человек, – сообщается на сайте госкорпорации. – При помощи данных космической съемки с группировки спутников «Канопус-В» проведен анализ уровня озеленения древесной растительностью и выполнена визуализация зеленых зон с пояснениями отношения площади городской застройки к площади парковых и зеленых зон.


Интересно, что за «спиной» Волгограда остались в рейтинге Роскосмоса такие города как Казань, Краснодар, Санкт-Петербург. Самым зеленым мегаполисом признали Пермь, на втором месте – Екатеринбург, на третьем Уфа, а на четвертом и пятом Самара и Воронеж соответственно. Москва заняла в рейтинг седьмое место. 

– Анализ выполнен с учетом действующих госстандартов по озеленению. Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определяется, что в больших городах площадь зеленых насаждений должна быть не менее 10 квадратных метров общегородских зеленых зон и не меньше 6 квадратных метров в жилых районах на одного жителя, – поясняют авторы рейтинга. – Площадь древесной растительности в каждом городе была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. С помощью нейронной сети на основе космических снимков со спутников «Канопус-В» были выделены территории со сплошным озеленением (парки, лесопарки, скверы) и относительно крупные внутридворовые скопления деревьев. Минимальная площадь выделенного скопления древесных насаждений составляет 0,01 га.  

Отмечается также, что в российских городах-миллионниках в среднем уровень озеленения достаточный. 

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