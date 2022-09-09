AB InBev Efes запустила в Волгограде кампанию по ответственному потреблению алкоголя ART OF DRINKING
Общество 09.09.2022 09:54 Новости компаний
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09.09.2022 09:54 Новости компаний
9 сентября крупнейшая пивоваренная компания в России AB InBev Efes запустила всероссийский социальный проект ART OF DRINKING, приуроченный ко Дню ответственного потребления пива. Цель инициативы — развивать культуру ответственного потребления алкоголя и позитивно влиять на сложившиеся в обществе социальные нормы и поведенческие установки, связанные с употреблением алкогольных напитков. На территории Волгоградской области, инициативу поддержал филиал компании AB InBev Efes в г. Волжский
В основу новой креативной концепции легла многозначность слова «искусство», которое относится как к созданию художественных произведений, так и к высокой степени мастерства в какой-либо сфере деятельности. Кампания ART OF DRINKING соединит в себе оба значения и расскажет о мастерстве ответственного потребления пива с помощью изобразительного искусства.
Для разработки визуальных материалов проекта компания AB InBev Efes пригласила к сотрудничеству московского поп-арт художника Александра Тито, который создал авторские иллюстрации, отражающие ключевые принципы ответственного потребления алкоголя: умеренность, недопустимость вождения в нетрезвом виде, продажи алкоголя несовершеннолетним и т.д. Изображения легли в основу масштабной информационной кампании: начиная с 9 сентября они появятся на медиафасадах и билбордах, в супермаркетах, барах и пабах, а также на автозаправочных станциях в Волгограде и Волжском.
-Ответственное потребление является частью культуры нашей компании. Вот уже много лет мы стремимся оказывать позитивное влияние на решение проблемы злоупотребления алкоголем и реализуем инициативы в области SmartDrinking. Одна из них — День ответственного потребления пива, ежегодный социальный проект, который традиционно объединяет вокруг идеи ответственного потребления наших клиентов, потребителей и сотрудников компании во всех регионах страны. В этом году мы планируем реализовать ряд активностей, привлекая к кампании партнеров в ритейле, HoReCa, средствах массовой информации и используя различные форматы и каналы коммуникации. А наша новая креативная концепция ART OF DRINKING поможет донести принципы ответственного потребления в понятной и эстетичной форме, — подчеркнул Ораз Дурдыев,исполняющий обязанности президента компании AB InBev Efes.
-Для меня как для художника важно участвовать в подобных инициативах. Таким образом я могу через творчество говорить с обществом о действительно важных темах, которые касаются миллионов людей. Я сам давно придерживаюсь принципов ответственного потребления и замечаю множество позитивных изменений. Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей в нашей стране тоже ответственно подходили к потреблению алкоголя, уважая окружающих и самих себя. Я надеюсь, что наши простые, но очень понятные иллюстрации станут своего рода руководством к действию, подсказкой для людей и помогут сделать выбор в пользу ответственного потребления, — поделился художник Александр Тито.
AB InBev Efes традиционно объединяет вокруг идеи ответственного потребления и других представителей бизнеса. В этому году к кампании присоединился онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет», который поддержал акцию в своем приложении и корпоративных социальных сетях.
Помимо масштабной информационной кампании сотрудники AB InBev Efes посетили торговые точки Волгоградской области, чтобы напомнить продавцам и кассирам о правилах ответственной продажи алкоголя, а потребителям — о широком выборе безалкогольных сортов пива, который предоставляет компания.
Кроме того, на специальном лендинге, посвященном Дню ответственного потребления пива, компания запустила конкурсную онлайн-активацию с возможностью выиграть мерч из эксклюзивной линейки ART OF DRINKING.
Справка. День ответственного потребления пива — ежегодная масштабная инициатива, объединяющая крупнейшие пивоваренные компании, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров и других представителей социально ответственного бизнеса для профилактики и решения проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, таких как вождение в нетрезвом состоянии, продажа алкоголя несовершеннолетним и пр.
Информация о художнике: Александр Тито — современный художник-самоучка, сочетающий в своих работах техники коллажа, поп- и стрит-арта. Его картины трижды выставлялись в Третьяковской галерее, а сейчас украшают многие российские и зарубежные арт-пространства и принимают участие в выставках по всему миру. Александр является членом Союза художников России и спикером TEDx.
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