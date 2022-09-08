Общество

Родители и дети Волгограда высказали свое мнение о новом школьном меню

Общество 08.09.2022 17:15 Новости компаний
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08.09.2022 17:15 Новости компаний



Сегодня в новой школе №117 Красноармейского района Волгограда состоялась презентация-дегустация нового меню от оператора питания ООО «Виво Маркет».  

На мероприятии родители и дети смогли продегустировать блюда из меню за родительскую плату. Такие как: паста «Итальянский сувенир», отбивная из куриного филе с сыром и картофелем по-деревенски, пельмени, запеченные с сыром и другие блюда. Гости смогли задать вопросы по питанию детей непосредственно тем, кто для них готовит и поделились своим мнением о питании в школьной столовой.

Елена Бобнева, мама ученика МОУ СШ №113: “Качество еды превосходное, все вкусно. Полностью доверяю поварам нашей школы. Теперь я спокойна, что мои дети сыты и довольны”. 

Составляя меню в этом году, технологи «Виво Маркет» не только опирались на мнение родителей и школьников из различных исследований и опросов, но и привлекли к созданию обновленного меню старшеклассников - активистов городского конкурса «Решаем сами». Новый рацион, уже запущен в волгоградских школах 5 районов (Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского) с 1 сентября. Школьникам предложено два варианта 12-ти дневного меню за средства родителей за 50 и 110 рублей. 

-Большая работа была проведена, и нам удалось совместить желания детей с требованиями СанПин. Рацион за 50 рублей - это первое блюдо, привычное для школьников, плюс хлеб, булочка и напиток. И за 110 рублей мы предлагаем школьникам полноценный ланч, который состоит из второго горячего блюда с мясной составляющей, гарниром, овощной подгарнировкой, хлебом и напитком, - рассказала на дегустации руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО “Виво Маркет” Ксения Тюрина.

По выходу порций и первый, и второй варианты рассчитаны на подростков 12-18 лет. Все блюда нового меню за родительскую плату соответствуют школьному СанПиН и требованиям, предъявляемым к школьному питанию.

Также оператор питания «Виво Маркет» представил на дегустации обновленную буфетную продукцию, в ассортимент которого вошли также полезные перекусы «Комбо» за 65 рублей. Например, хот-дог Датский и чай, бургер с куриной котлетой и компот из свежих плодов, наггетсы с соусом и чай с лимоном, и другие любимые детьми перекусы. При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 93 рубля 28 копеек по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда. 

 Главным гостем дегустации стал ученик Гимназии №12, финалист городского конкурса по составлению школьного меню “Решаем сами” Дмитрий Деврисашвили. Прямо во время дегустации он приготовил и дал попробовать всем желающим свое авторское конкурсное блюдо - стожка “Капустный курган”. Оно также вошло в школьный ассортимент в категории “свободная продажа”. 

-У моего блюда не самый сложный технологический процесс, но результат того стоит. Стожка отлично подходит для школьного питания и домашнего приготовления, - рассказал Дмитрий Деврисашвили.  

Напомним, конкурс для старшеклассников «Решаем сами» - стал новым форматом взаимодействия общественников, операторов питания с основными потребителями услуги - детьми.  Состязания проводились не просто в форме презентации или опроса. За 4 месяца старшеклассники провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню. А также смогли самостоятельно приготовить полноценный обед по собственным технологическим картам в условиях реального школьного пищеблока. И благодаря знаниям, которые получили дети, появилась возможность совместить желания ребят с нормами и требованиями к школьному питанию. 

Организатором конкурса стала Ассоциация «Профессионалы социального питания и оздоровления населения». Заместитель руководителя по связям с общественностью Алла Порхун рассказала о том, как пятеро финалистов - учеников волгоградских школ презентовали свое видение завтраков и обедов в Общественной палате РФ. Некоторые из предложенных ребятами блюд уже включили в меню за родительскую плату с 1 сентября 2022 года. Эти блюда участники сегодняшней встречи также смогли продегустировать и дать свою оценку. 

-Мы много лет говорили о том, что нужно учитывать мнение детей, но сделали это только в этом году, организовав такой проект, как “Решаем сами”. Отрадно, что конкурс вышел за пределы Волгоградской области и нашел отклик у школьников других регионов, таких, как Казань, Мордовия, Новосибирск и так далее. Главные герои конкурса большие молодцы. Они серьезно отнеслись к мероприятию, прониклись ее идеей и поняли в чем смысл и важность конкурса, - рассказала Алла Порхун. 

Кроме того, по словам общественницы, уже на протяжении не одного года представители организации взаимодействуют с родителями и помогают им в решении вопросов по школьному питанию. Ассоциация «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения» оперативно реагирует на запросы родителей, а также проводит мероприятия по ознакомлению родителей с работой столовых в учебных заведениях и организации родительского контроля.

На все вопросы, предложения и замечания по питанию детей вам ответят по телефону горячей линии общественной организации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения»: +79093773043

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