Синоптики пообещали волгоградцам прохладный и солнечный сентябрь









Погода в сентябре в Волгограде ожидается умеренно прохладной, с преобладанием солнечных дней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, дневная температура воздуха будет варьироваться в районе 20-22 градусов тепла.







Самый теплый день первого осеннего месяца ожидается 22 сентября – тогда воздух прогреется до +25 градусов. А вот в последние дни сентября похолодает до +12 градусов.





Начало осени не обойдется без дождей. Так, первые три дня следующей недели лучше брать с собой зонты. Но осадки будут редкими, в основном сентябрь обещает быть солнечным.