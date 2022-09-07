Синоптики пообещали волгоградцам прохладный и солнечный сентябрь

Общество 07.09.2022 21:57
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07.09.2022 21:57
Погода в сентябре в Волгограде ожидается умеренно прохладной, с преобладанием солнечных дней. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, дневная температура воздуха будет варьироваться в районе 20-22 градусов тепла.
Самый теплый день первого осеннего месяца ожидается 22 сентября – тогда воздух прогреется до +25 градусов. А вот в последние дни сентября похолодает до +12 градусов.
Начало осени не обойдется без дождей. Так, первые три дня следующей недели лучше брать с собой зонты. Но осадки будут редкими, в основном сентябрь обещает быть солнечным.
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