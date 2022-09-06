В парке Волжского доломали наследство команды Ultra100

В парке «Волжский» вандалы разбили и загадили художественную инсталляцию «Фантастический трамвай». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, арт-объект с граффити от художника Алексея Шилова был открыт 20 августа командой Ultra100.

В первую же неделю после открытия арт-объекта здесь сорвали замки. Двери пришлось оборудовать усиленными запорами. Однако еще через неделю «Фантастический трамвай» был взломан, двери – вырваны, а стекла - разбиты.

Как отметили в администрации города, арт-парк стал местом постоянных набегов вандалов. Дело их рук – разбитый кибер-паук и футуристическая машина «Аделаида», которая также осталась после проведения фестиваля Ultra100.

Фото администрации Волжского