Куда обращаться по вопросам питания в школах и детсадах Волгограда









В Волгоградской области работает горячая линия для обращения родителей. У вас есть вопросы или замечания по питанию детей в школе или детском саду, но вы не знаете, кому их адресовать? Или может, вы хотите лично проконтролировать организацию питания в вашем учебном заведении и попробовать блюда, которыми кормят ваших детей, но не знаете, как записаться на родительский контроль?

Ассоциация «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения» оперативно реагирует на запросы родителей, а также проводит мероприятия по ознакомлению родителей с работой столовых в учебных заведениях и организации родительского контроля.





После участия в мониторингах родители:





- разбираются в меню, понимают основные критерии его составления,





- у них появляется уверенность в том, что каждый этап организации питания можно проверить и найти ответственных,





- убеждаются в безопасности приготовления, хранения, обработки продуктов и сырья,





- могут оценить органолептические характеристики блюд и напитков, сравнить их со стандартом (тех картами),





- могут проконтролировать сроки годности, условия хранения и поставщиков продуктов и сырья,





- становятся экспертами в области оценки организации питания в школе с учетом современных норм и требований





- делятся правильной информацией, умеют грамотно объяснить критерии и получить доп. информацию от профессиональных партнеров.





Если вы хотите принимать активное участие в питании вашего ребенка в школе или саду и делать услугу лучше, приходите на родительский контроль.





На все вопросы, предложения и замечания по питанию детей вам ответят по телефону горячей линии общественной организации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения»: +79093773043











