В аэропорту Волгограда 9 сентября состоится музыкальный фестиваль. Как сообщила официальный представитель аэропорта сегодня, для проезда волгоградцев и гостей города по этому случаю будут организованы дополнительные городские электрички по маршруту Волгоград 1 – Аэропорт – Волгоград 1.

– От вокзала Волгоград 1 пригородный поезд отправится в 16.58 и без остановок проследует до аэропорта. Прибытие на конечную станцию – 17.25, – сообщила Анастасия Голодова. – После окончания фестиваля у гостей и жителей города также будет возможность добраться до центра города на пригородном поезде. От аэропорта он отправится в 21.30. Прибудет электричка на конечную станцию Волгоград 1 в 21.58.

Проезд до аэропорта в этот день, уточняет представитель аэропорта, будет бесплатным.

Напомним, музыкальный фестиваль INDIAN SUMMER FEST стартует в международном аэропорту Волгограда в 18.00. В воздушной гавани планируется выступление кавер-групп, а хедлайнером станет группа PLAZMA.

– В период проведения фестиваля будут работать интерактивные фотозоны, фудкорты с угощениями и напитками, также посетители фестиваля смогут отдохнуть в комфортной лаунж-зоне, – уточняет представитель аэропорта. – Завершится фестиваль в 21.00 праздничным фейерверком.

Вход на музыкальный фестиваль также бесплатный.