В МВД назвали виновницу ДТП с перевернувшейся под Волгоградом маршруткой

Стали известны подробности аварии, которая накануне произошла в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Лады Гранты», которая не предоставила преимущество в движении маршрутки №24а, находилась 23-летняя девушка.

На перекрестке улиц Карбышева и Королева ее автомобиль протаранил микроавтобус и он завалился на бок. Сначала сообщалось о том, что четверо пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью. Как сегодня, 6 сентября уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области, 72-летнюю и 51-летнюю женщин пришлось госпитализировать.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области