



УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» ищет исполнителей для ведения исковой работы по взысканию долгов жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделен 1 миллион 860 тысячи рублей.

Исполнитель, которого определят по итогам аукциона, должен будет организовать подачу исков в суд в отношении должников на основании информации, предоставленной фондом. Всего планируется составить три тысячи исков на ориентировочную сумму задолженности 86 миллионов рублей. Эту работу необходимо провести до 30 ноября 2022 года.

При этом в техническом задании подчеркивается, что с должников будут взыскиваться не только сама задолженность, но и пеня, а также расходы по уплате госпошлины при проведении исковой работы.

Напомним, весной этого года фонд капремонта уже использовал услуги сторонних организаций для взыскания долгов собственников. Тогда победителем аукциона стала компания «Бюро информационного сопровождения», или коротко «БИС».

Фирма из Перми согласилась на работу, предложенную фондом, за 789 тысячи рублей. Компания, которая подавала иски в суд на волгоградцев-должников, занимается работой с базами данных, разработкой компьютерного программного обеспечения, научными исследованиями, изучением общественного мнения.