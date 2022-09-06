Общество

Фонд капремонта ищет компанию для взыскания 86 млн долгов с волгоградцев

Общество 06.09.2022 09:11
0
06.09.2022 09:11



УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» ищет исполнителей для ведения исковой работы по взысканию долгов  жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделен 1 миллион 860 тысячи рублей. 

Исполнитель, которого определят по итогам аукциона, должен будет организовать подачу исков в суд в отношении должников на основании информации, предоставленной фондом. Всего планируется составить три тысячи исков на ориентировочную сумму задолженности 86 миллионов рублей. Эту работу необходимо провести  до 30 ноября 2022 года. 

При этом в техническом задании подчеркивается, что с должников будут взыскиваться не только сама задолженность, но и пеня, а также расходы по уплате госпошлины при проведении исковой работы. 

Напомним, весной этого года фонд капремонта уже использовал услуги сторонних организаций для взыскания долгов собственников. Тогда победителем аукциона стала компания «Бюро информационного сопровождения», или коротко «БИС».  

Фирма из Перми согласилась на работу, предложенную фондом, за 789 тысячи рублей. Компания, которая подавала иски в суд на волгоградцев-должников, занимается работой с базами данных, разработкой компьютерного программного обеспечения, научными исследованиями, изучением общественного мнения. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2022 11:23
Общество 06.09.2022 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:45
Общество 06.09.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:24
Общество 06.09.2022 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 10:21
Общество 06.09.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 09:51
Общество 06.09.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2022 08:06
Общество 06.09.2022 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 21:50
Общество 05.09.2022 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 19:26
Общество 05.09.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 18:42
Общество 05.09.2022 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 18:27
Общество 05.09.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 18:15
Общество 05.09.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 17:17
Общество 05.09.2022 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 16:37
Общество 05.09.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2022 15:35
Общество 05.09.2022 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2022 14:50
Общество 05.09.2022 14:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:23
Почитали аналитику: волгоградские депутаты прониклись и решили попросить у Госдумы денег на сборы в школуСмотреть фотографии
10:45
Бесплатные электрички отвезут волгоградцев на музыкальный фестиваль в аэропортуСмотреть фотографии
10:24
Волгоградский студент доверил мужчине интимные тайны и потерял 40 тысячСмотреть фотографии
10:21
В МВД назвали виновницу ДТП с перевернувшейся под Волгоградом маршруткойСмотреть фотографии
09:58
Житель Волгоградской области целился в мишень, но случайно застрелил младшего братаСмотреть фотографии
09:51
МЧС: в Волгоградской области 6 сентября прогремят грозыСмотреть фотографии
09:11
Фонд капремонта ищет компанию для взыскания 86 млн долгов с волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В Волгоградской области увеличилось количество зараженных болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
06:06
Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионеСмотреть фотографии
22:24
«Тянули рукава через весь двор»: в Волгограде пожарным перекрыли дорогу к ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
21:50
«Он не мог по-другому»: под Волгоградом простились с погибшим на Украине 25-летним Александром ТюкинымСмотреть фотографии
20:06
Жителю Волгограда продали бонусы банка за 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области проверят договоры транспортников на вывоз ТКОСмотреть фотографии
18:42
В Михайловке ускорили ремонт развалившегося крыльца ФАПа после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:27
Первый замминистра сельского хозяйства Лут побывала на предприятиях Волгограда: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
В Волгоградской области в ночь на 6 сентября похолодает до 0 °ССмотреть фотографии
17:17
Волгоградские чиновники заведут аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»Смотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области в ДТП погибли 61-летний водитель ВАЗа и 3-летний ребенокСмотреть фотографии
16:37
В центре Волгограда монтируют сцену для Владимира ПресняковаСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде мотоциклист поломал руки и ноги на ночной улице под видеокамеройСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
Горящую свалку снова уличили в травле жителей Волжского и ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
«Ростелеком Контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленноСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде делу подозреваемых в избиении школьника полицейских придали особую важностьСмотреть фотографии
15:05
Бастрыкин поручил главе СУ СКР разрешить транспортную проблему волгоградцевСмотреть фотографии
14:50
Студенты ВолгГМУ спасли в центре Волгограда туристку из МосквыСмотреть фотографии
14:31
140 студентов будут обучаться по программе «Профессионалитет» в Волгоградской области при поддержке ТМКСмотреть фотографии
14:27
Эксперты поделились радостью о снижении трат волгоградцев на ЖКХСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 пошло на спадСмотреть фотографии
13:38
Следователи возбудили дело об убийстве мужчины в пивбаре ВолжскогоСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде наезд фургона «Красное&Белое» на пешеходов попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 