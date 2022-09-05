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140 студентов будут обучаться по программе «Профессионалитет» в Волгоградской области при поддержке ТМК

Актуально 05.09.2022 14:31
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05.09.2022 14:31


140 студентов поступили в Волжский политехнический техникум (ВПТ)в рамках федеральной программы «Профессионалитет», которая реализуется в регионе при поддержке Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), и Корпоративного университета ТМК2U.
По итогам приемной кампании в техникуме сформировано пять учебных групп по направлениям «Обработка металлов давлением», «Металлургия черных металлов», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» и «Технология машиностроения».
На основании соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Профессионалитет», подписанного в мае 2022 года между ВТЗ и ВПТ, специалисты предприятия будут принимать непосредственное участие в обучении студентов: вести лекции, принимать итоговые экзамены в качестве членов экзаменационной комиссии, курировать дипломные работы. Обучающимся будет предоставлена возможность пройти на предприятии ознакомительную, учебную, производственную и преддипломную практики. Также в рамках реализации проекта будет обновляться оборудование лабораторных классов и мастерских техникума.
Сразу с первого курса первые 140 студентов будут изучать общеобразовательные дисциплины и знакомиться с ВТЗ. Такая схема взаимодействия образования и производства необходима региону, так как предприятиям нужны квалифицированные кадры по востребованным рабочим специальностям. Участие завода и техникума в федеральном проекте «Профессионалитет» поможет решить эту задачу, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
ВТЗ проводит последовательную политику сотрудничества с региональными учебными заведениями. Предприятие одним из первых в Волгоградской области стало участником федеральной программы «Профессионалитет». По запросу ВТЗ в Волжском политехническом институте в 2022 году открыто направление «Металлургия черных металлов», а в Волгоградском государственном техническом университете создана базовая кафедра «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение».

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