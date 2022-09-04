

















Машину волонтера Евгении Кавериной постоянные обитатели пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» узнают издалека. Четвероногие питомцы точно знают – Женя не приедет с пустыми руками. И на этот раз волонтер не обманула надежды сытых, но, как и любые собаки, любящих вкусняшки животных. Куриные шейки, как и ожидалось, ушли на ура. Доволен был и один из недавно поселившихся здесь жильцов – алабай, которого сотрудники отлова в истощенном состоянии нашли на улице.













День посещения волонтерами пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» - настоящий праздник для питомцев. Огромные мешки импортного сухого корма, две внушительного вида емкости с еще горячей кашей с овощами и мясом для щенков, бутыли с чистой водой, банки с собачьей тушенкой – все это еле уместилось в багажнике машины Жени.













Сотрудникам пункта понадобилось немало времени, чтобы раздать привезенные волонтером подарки по всем вольерам. По традиции, никого не забыли. Взрослые собаки сразу же оценили вкусный сухой корм, а щенки тут же кинулись к лоткам с ароматной, пахнущей совсем по-домашнему кашей. Не обошлось и без своих разборок. Но сотрудники проследили за тем, чтобы рацион воскресного дня могли оценить даже самые робкие и диковатые обитатели «детской» территории.













Вот уже несколько лет продолжается сотрудничество волонтеров и работников пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное». Волонтеры посещают своих подопечных по выходным дням в любую погоду.





- Перед каждым приездом мы с волонтерами обсуждаем меню, что лучше приготовить собакам, - рассказывает Гуля Горбунова, главный ветеринарный врач муниципального учреждения. – Проблем с сухим кормом у нас нет, но иногда животных хочется побаловать домашней едой. И наши собаки очень ждут визита волонтеров. Да вы и сами видели, как им рады. Сейчас с похолоданием важно, чтобы животные получали калорийное питание, ведь это – внутренний источник обогрева.





По словам Гули Горбуновой, задачи и у сотрудников пункта, и у волонтеров сходятся – чтобы животные находились в достойных условиях, хорошо питались и получали медицинскую помощь. Когда возникают какие-то спорные моменты, вместе ищут пути решения возникшей проблемы.













- Одно время у нас были вопросы к воде, в частности, той, которой поили щенков, - рассказывает Евгения Каверина. – Она была не очень хорошего качества. Нас услышали, сделали новую скважину. Вода стала получше, но пока мы все равно привозим с собой воду для самых маленьких питомцев.





Евгения признается, что визиты выходного дня с набитым багажником обходятся недешево. На это уходят ее личные средства, помогают и неравнодушные люди, отзываясь на клич в соцсетях.





- Но для меня это очень важно, - рассказывает Евгения. – Я и мои единомышленники просто любим животных и хотим им помочь. У меня и дома собаки, мы помогаем пристраивать в добрые руки животных, которые содержатся здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы помощников у нас было больше.





По мнению Евгении, в нашей жизни так не хватает доброты, заботы и сострадания. Она считает, что агрессия животных по отношению к людям проявляется в том числе из-за поведения человека.

- У нас многие почему-то думают, что лучше пнуть и обидеть собаку, чем ее подкормить, - говорит она. – А потом мы удивляемся, почему собаки бывают злыми. Если бы меня пинали ногами, я бы тоже была агрессивной.





Волонтеры на примере сострадательного отношения к бездомным животным призывают – давайте жить дружно. И человек, как существо, стоящее на высшей ступени развития, должен, наверное, первым сделать этот шаг. И не бояться поделиться теплом своего сердца с теми, за кого он в ответе.



