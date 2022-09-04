Общество

«Сегодня праздник у ребят»: волгоградские волонтеры навестили питомцев в МБУ «Северное»

Общество 04.09.2022 20:15
0
04.09.2022 20:15






Машину волонтера Евгении Кавериной постоянные обитатели пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» узнают издалека. Четвероногие питомцы точно знают – Женя не приедет с пустыми руками. И на этот раз волонтер не обманула надежды сытых, но, как и любые собаки, любящих вкусняшки животных. Куриные шейки, как и ожидалось, ушли на ура. Доволен был и один из недавно поселившихся здесь жильцов – алабай, которого сотрудники отлова в истощенном состоянии  нашли на улице. 



День посещения волонтерами пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное» - настоящий праздник для питомцев. Огромные мешки импортного сухого корма, две внушительного вида емкости с еще горячей кашей с овощами и мясом для щенков, бутыли с чистой водой, банки с собачьей тушенкой – все это еле уместилось в багажнике машины Жени. 



Сотрудникам пункта понадобилось немало времени, чтобы раздать привезенные волонтером подарки по всем вольерам. По традиции, никого не забыли. Взрослые собаки сразу же оценили вкусный сухой корм, а щенки тут же кинулись к лоткам с ароматной, пахнущей совсем по-домашнему  кашей. Не обошлось и без своих  разборок. Но сотрудники проследили за тем, чтобы рацион воскресного дня могли оценить даже самые робкие и диковатые обитатели «детской» территории. 



Вот уже несколько лет продолжается сотрудничество волонтеров и работников пункта временного содержания бездомных животных МБУ «Северное». Волонтеры посещают своих подопечных по выходным дням в любую погоду.

- Перед каждым приездом мы с волонтерами обсуждаем меню, что лучше приготовить собакам, - рассказывает Гуля Горбунова, главный ветеринарный врач муниципального учреждения. – Проблем с сухим кормом у нас нет, но иногда животных хочется побаловать домашней едой. И наши собаки очень ждут визита волонтеров. Да вы и сами видели, как им рады. Сейчас с похолоданием важно, чтобы животные получали калорийное питание, ведь это – внутренний источник обогрева. 

По словам Гули Горбуновой, задачи и у сотрудников пункта, и у волонтеров сходятся – чтобы животные находились в достойных условиях, хорошо питались и получали медицинскую помощь. Когда возникают какие-то спорные моменты, вместе ищут пути решения возникшей проблемы. 



- Одно время у нас были вопросы к воде, в частности, той, которой поили щенков, - рассказывает Евгения Каверина. – Она была не очень хорошего качества. Нас услышали, сделали новую скважину. Вода стала получше, но пока мы все равно привозим с собой воду для самых маленьких питомцев. 

Евгения признается, что визиты выходного дня с набитым багажником обходятся недешево. На это уходят ее личные средства, помогают и неравнодушные люди, отзываясь на клич в соцсетях. 

- Но для меня это очень важно, - рассказывает Евгения. – Я и мои единомышленники просто любим животных и хотим им помочь. У меня и дома собаки, мы помогаем пристраивать в добрые руки животных, которые содержатся здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы помощников у нас было больше. 

По мнению Евгении, в нашей жизни так не хватает доброты, заботы и сострадания. Она считает, что агрессия животных по отношению к людям проявляется в том числе из-за поведения человека. 
 
- У нас многие почему-то думают, что лучше пнуть и обидеть собаку, чем ее подкормить, - говорит она. – А потом мы удивляемся, почему собаки бывают злыми. Если бы меня пинали ногами, я бы тоже была агрессивной.

Волонтеры на примере сострадательного отношения к бездомным животным призывают – давайте жить дружно. И человек, как существо, стоящее на высшей ступени развития, должен, наверное, первым сделать этот шаг. И не бояться поделиться теплом своего сердца с теми, за кого он в ответе.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.09.2022 21:18
Общество 04.09.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 16:40
Общество 04.09.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 12:27
Общество 04.09.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 11:08
Общество 04.09.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 09:14
Общество 04.09.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 08:23
Общество 04.09.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2022 07:56
Общество 04.09.2022 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 17:04
Общество 03.09.2022 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 15:33
Общество 03.09.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 12:56
Общество 03.09.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 12:34
Общество 03.09.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 11:24
Общество 03.09.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 10:01
Общество 03.09.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 09:24
Общество 03.09.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2022 07:51
Общество 03.09.2022 07:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
Смотрим, где в сентябре в Волгограде отключат горячую водуСмотреть фотографии
20:15
«Сегодня праздник у ребят»: волгоградские волонтеры навестили питомцев в МБУ «Северное»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:59
СК начал проверку после смерти в ТЦ Волгограда 53-летнего мужчиныСмотреть фотографии
18:32
«Они просто тянут время»: сестра убитого в Волгограде риелтора Гребенюка написала заявлениеСмотреть фотографии
17:50
В торговом центре Волгограда замертво упал посетительСмотреть фотографии
16:40
В Волжском 5 сентября перенесут остановку общественного транспортаСмотреть фотографии
15:39
Из-за протокола 32-летний житель Волгограда наехал на полицейскихСмотреть фотографии
14:07
Намотало на столб: в Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал 42-летний водительСмотреть фотографии
13:52
Под Волгоградом мужчина умер после падения с балкона 2-го этажаСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом 82-летний пенсионер лишился миллиона рублей из-за ДТПСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области отмечен рост COVID-19 в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:38
«Их просто разорвут»: волгоградцы голосуют за наказание растерзавшим кошку подросткамСмотреть фотографии
11:08
На волгоградских трассах за 168 млн проследят за машинами из УкраиныСмотреть фотографии
10:00
Ехал в Ростовскую область: под Волгоградом в опрокинувшейся машине умер 37-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:14
История с душком: в Волгограде оценивают ущерб от фекалий у «Родниковой долины»Смотреть фотографии
08:23
Волгоградцев предупредили о ливнях, граде и штормовом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
07:56
На новой неделе Волгоградскую область ждет похолодание до +1 °ССмотреть фотографии
21:00
Победила дружба: волгоградский "Ротор" сыграл вничью с клубом из Майкопа - 3:3Смотреть фотографии
19:44
Волгоградские кардиохирурги впервые прооперировали девочку весом менее 1,5 кгСмотреть фотографии
19:06
Росстат: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 3 тысячи рублейСмотреть фотографии
17:38
«Проснулись от дождя в комнате»: потоп в общежитии Волгограда оставил без жилья семью с двумя детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Школьница из Урюпинска прошла отбор вокального проекта «Ты супер!»Смотреть фотографии
15:33
Волгоградский НЭТ вернул скандальный спектакль в репертуар после критики СобчакСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом учительница отдала «сотруднику банка» миллион рублейСмотреть фотографии
12:56
«Денег хватает только на дворцы»: в Волгоградской области развалилось крыльцо ФАПаСмотреть фотографии
12:53
8-летняя пассажирка самолета «Москва-Сочи» госпитализирована в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области белыми птицами и шарами вспомнили жертв БесланаСмотреть фотографии
11:24
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области стремительно растетСмотреть фотографии
10:56
На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по пескуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Волжский на четыре дня останется без горячей водыСмотреть фотографии
 