Школьница из Урюпинска прошла отбор вокального проекта «Ты супер!»

Общество 03.09.2022 17:04
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03.09.2022 17:04
Воспитанница вокальной студии "Семицветик" из Урюпинска Оля Колесина стала участницей международного вокального конкурса «Ты супер!». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, школьница прошла сложнейший отбор вокалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья.
Всего 50 человек примут участие в проекте "Ты супер!" канала НТВ.
Оценивать выступления детей будут Игорь Крутой, Диана Арбенина, Алексей Воробьев, Ирина Дубцова.
Поддержать Олю в Москву поехала художественный руководитель «Семицветика» Надежда Александровна Лыкова.
Проект стартует на телевидении 4 сентября.
Фото Типичный Урюпинск VK.
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