Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской области

Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Волгоградской области. 748 новых случаев за сутки – такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал сегодня, 1 сентября, федеральный оперштаб. Еще накануне сообщалось о 565 заболевших.

Обнадеживает одно – количество выздоровевших за сутки также оказалось рекордным. Так, благополучно победили болезнь 637 жителей региона. А вот состояние 72 заболевших потребовало их госпитализации. К счастью, летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано.