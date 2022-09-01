Общество 01.09.2022 11:37 Новости компаний
0
01.09.2022 11:37 Новости компаний
Российские школьники отдают предпочтение борщу, сосискам и пельменям. Такие результаты показал опрос, который провел «Федеральный центр мониторинга питания», в исследовании приняли участие более 82 тысяч респондентов.
Также исследование, проведённое в Волгограде в 2021 году, показало, что у учеников 5-11 классов значимым является стремление к самостоятельному выбору еды, которая должна быть современной и интересной для них.
Опираясь на эти данные, и при непосредственном участии школьников был составлен новый рацион, который будет запущен в волгоградских школах 5 районов (Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского) с 1 сентября. В создании обновленного меню принимали участие старшеклассники - активисты городского конкурса “Решаем сами”.
Ребята провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, составление технологических карт и т.д.
Итогом конкурса стала презентация блюд собственной разработки общественникам Волгограда. На основе этого конкурса создан новый Всероссийский проект для старшеклассников «Решаем вместе».
Опираясь на все эти данные, технологи компании «Виво Маркет» разработали новый ассортимент меню за родительскую плату в двух вариантах за 50 и за 110 рублей.
Рацион за 50 рублей - это первое блюдо, привычное для школьников, плюс хлеб, булочка и напиток. Именно в это меню вошел борщ «Брутальный», в разработке которого принял участие ученик Гимназии №12 Владислав Моисеев, финалист конкурса «Решаем сами».
И за 110 рублей школьникам предлагают полноценный ланч, который состоит из второго горячего блюда с мясной составляющей, гарниром, овощной подгарнировкой, хлебом и напитком.
А в этом рационе есть паста «Итальянский сувенир», ее создательница, ученица МОУ СШ №57 Мария Фомина. Она также стала финалисткой конкурса для старшеклассников и приняла участие в презентации «Решаем сами» на дискуссии в Общественной палате РФ в Москве.
По выходу порций и первый, и второй варианты рассчитаны на подростков 12-18 лет. Все блюда нового меню за родительскую плату соответствуют школьному СанПиН и требованиям, предъявляемым к школьному питанию.
При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 93 рубля 28 копеек по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.
Также оператор питания «Виво Маркет» представит обновленную буфетную продукцию, в ассортимент которого войдут полезные перекусы «Комбо» за 65 рублей. В состав «Комбо» вошли: хот-дог Датский и чай, бургер с куриной котлетой и компот из свежих плодов, наггетсы с соусом и чай с лимоном, и другие любимые детьми перекусы.
«Разрабатывая меню в этом году, мы не просто интересовались мнением школьников, мы решили привлечь их к этому процессу, ведь то, к чему ты приложил свою руку, всегда более ценно. И когда дети могут осознать свои желания и сопоставить их со всеми требованиями и ограничениями, только тогда они начинают понимать, что такое вкусно, полезно, правильно, а еще и доступно. Уверена, что и одноклассники ребят, и их друзья из других школ по достоинству оценят новый ассортимент и будут с удовольствием обедать в школьных столовых», - сказала Ксения Тюрина, руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО "Виво Маркет".
Более подробно ознакомиться с новым меню и ассортиментом буфетной продукции можно здесь
Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школах01.09.2022 14:31
Общество 01.09.2022 14:31
В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернатором01.09.2022 13:59
Общество 01.09.2022 13:59
Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской области01.09.2022 13:32
Общество 01.09.2022 13:32
ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациями01.09.2022 12:50
Общество 01.09.2022 12:50
Волгоградцам рассказали, за что им могут отключить свет и откуда у должников «лишние» цифры01.09.2022 12:02
Общество 01.09.2022 12:02
Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °С01.09.2022 10:37
Общество 01.09.2022 10:37
Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионов01.09.2022 10:14
Общество 01.09.2022 10:14
МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области01.09.2022 09:36
Общество 01.09.2022 09:36
«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах обошлись без массовых линеек01.09.2022 09:17
Общество 01.09.2022 09:17
«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в Котельниково01.09.2022 08:24
Общество 01.09.2022 08:24
Матерился и пытался драться: волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе № 15А31.08.2022 21:52
Общество 31.08.2022 21:52
Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытия31.08.2022 21:20
Общество 31.08.2022 21:20
В небе над Волгоградом 10 сентября пролетят реактивные самолеты31.08.2022 18:41
Общество 31.08.2022 18:41
Ядовитые пауки каракурты искусали за лето 26 жителей Волгограда и области31.08.2022 17:30
Общество 31.08.2022 17:30
Оставшимся без рынка «Людмила» предпринимателям предложили торговать под открытым небом31.08.2022 16:49
Общество 31.08.2022 16:49