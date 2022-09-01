



Российские школьники отдают предпочтение борщу, сосискам и пельменям. Такие результаты показал опрос, который провел «Федеральный центр мониторинга питания», в исследовании приняли участие более 82 тысяч респондентов.

Также исследование, проведённое в Волгограде в 2021 году, показало, что у учеников 5-11 классов значимым является стремление к самостоятельному выбору еды, которая должна быть современной и интересной для них.

Опираясь на эти данные, и при непосредственном участии школьников был составлен новый рацион, который будет запущен в волгоградских школах 5 районов (Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского) с 1 сентября. В создании обновленного меню принимали участие старшеклассники - активисты городского конкурса “Решаем сами”.

Ребята провели анкетирование среди сверстников и выяснили их предпочтения в еде, освоили теорию, необходимую для составления меню, а это нормы СанПин и личной гигиены, виды меню, составление технологических карт и т.д.

Итогом конкурса стала презентация блюд собственной разработки общественникам Волгограда. На основе этого конкурса создан новый Всероссийский проект для старшеклассников «Решаем вместе».

Опираясь на все эти данные, технологи компании «Виво Маркет» разработали новый ассортимент меню за родительскую плату в двух вариантах за 50 и за 110 рублей.









Рацион за 50 рублей - это первое блюдо, привычное для школьников, плюс хлеб, булочка и напиток. Именно в это меню вошел борщ «Брутальный», в разработке которого принял участие ученик Гимназии №12 Владислав Моисеев, финалист конкурса «Решаем сами».

И за 110 рублей школьникам предлагают полноценный ланч, который состоит из второго горячего блюда с мясной составляющей, гарниром, овощной подгарнировкой, хлебом и напитком.













А в этом рационе есть паста «Итальянский сувенир», ее создательница, ученица МОУ СШ №57 Мария Фомина. Она также стала финалисткой конкурса для старшеклассников и приняла участие в презентации «Решаем сами» на дискуссии в Общественной палате РФ в Москве.

По выходу порций и первый, и второй варианты рассчитаны на подростков 12-18 лет. Все блюда нового меню за родительскую плату соответствуют школьному СанПиН и требованиям, предъявляемым к школьному питанию.

При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 93 рубля 28 копеек по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.

Также оператор питания «Виво Маркет» представит обновленную буфетную продукцию, в ассортимент которого войдут полезные перекусы «Комбо» за 65 рублей. В состав «Комбо» вошли: хот-дог Датский и чай, бургер с куриной котлетой и компот из свежих плодов, наггетсы с соусом и чай с лимоном, и другие любимые детьми перекусы.

«Разрабатывая меню в этом году, мы не просто интересовались мнением школьников, мы решили привлечь их к этому процессу, ведь то, к чему ты приложил свою руку, всегда более ценно. И когда дети могут осознать свои желания и сопоставить их со всеми требованиями и ограничениями, только тогда они начинают понимать, что такое вкусно, полезно, правильно, а еще и доступно. Уверена, что и одноклассники ребят, и их друзья из других школ по достоинству оценят новый ассортимент и будут с удовольствием обедать в школьных столовых», - сказала Ксения Тюрина, руководитель по общим административным вопросам организации социального питания ООО "Виво Маркет".

Более подробно ознакомиться с новым меню и ассортиментом буфетной продукции можно здесь



