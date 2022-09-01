Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °С

В Волгоградской области ночные температуры упадут до +7 °С. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, похолодание стоит ждать уже к субботе.

— Завтра, 2 сентября, по области местами небольшие и кратковременные дожди с грозами. При грозах порывы ветра составят 15-18 м/с. В ночные часы +14...+19 °С, при прояснении до +10 °С. Днем +21...+26 °С, в отдельных северных районах +18 °С, — рассказали информагентству синоптики. — В субботу, 3 сентября, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер северного направления с порывами при грозах до 15-18 м/с. Ночью в районах +10...+15 °С, при прояснении до +7 °С. В дневные часы +19...+24 °С, в отдельных районах до +16 °С.

В День знаний в регионе прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер северный 8-13 м/с. Днем столбики термометров покажут +20...+25 °С, местами температура поднимется до +36 °С.

— В Волгограде завтра вероятен небольшой и кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 8-13 м/с, при грозе 15-18 м/с. Ночью за окном +17...+19 °С, днем +24...+26 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — К субботе существенных осадков не предвидится. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северного направления со скоростью 8-13 м/с. Ночью в областном центре +13...+15 °С, днем не выше +22...+24 °С.

Сегодня в областной столице во второй половине дня обещают небольшой и кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра составят 15-18 м/с . Днем воздух прогреется до +34...+36 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»