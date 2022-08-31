В Волгоградской области День знаний пройдет без алкоголя









Завтра, 1 сентября в Волгоградской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на закон Волгоградской области, спиртное можно будет приобрести лишь в заведениях общественного питания.





Соответствующие объявления уже появились во всех продуктовых магазинах региона. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысячи рублей.



Напомним, в Волгоградской области запрет на продажу спиртного действует 25 января, в день студента, 1 июня – в день защиты детей, 27 июня – в день молодежи и 1 сентября, в день знаний.





