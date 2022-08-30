Роспотребнадзор объяснил волгоградцам, как дышать









Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало перечень рекомендаций на случай лесных пожаров и задымления населенных пунктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, правильное поведение в таких ситуациях поможет жителям региона избежать отравления продуктами горения, обострения хронических заболеваний и возникновения острых приступов.





Так, окна квартиры или офиса следует держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

- по возможности не пользоваться общественным и личным транспортом;

- сократить физическую активность;

- при отсутствии аллергии следует пить поливитамины против отравления продуктами горения;

- при сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты (респираторы, марлевые и медицинские маски).





Для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде;





- людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и дыхательных путей, не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;

-людям с повышенным давлением крайне необходимо измерять его не менее 2-х раз в день; в экстренных случаях обратиться за помощью к медикам;

- необходимо всячески повышать влажность в жилых помещениях (пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителями воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную уборку, перед вентиляторами ставить воду, лёд);

- при сильной задымлённости воздуха следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос;

- рекомендуется воздержаться от курения, распития алкогольных напитков;

- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

- по возможности вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;

- избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин.

В населенных пунктах, попавших в зону задымления, управлением проводится ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха, заверили в ведомстве.



