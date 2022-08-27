Общество

«Рекламируем Волгоград в соцсетях»: московские звезды продефилировали на красной дорожке около НЭТа

Общество 27.08.2022 22:47
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27.08.2022 22:47





Российские звезды кино сегодня открыли фестиваль «Волгоградский факел». Как сообщает ИА «Высота 102», актеры и актрисы прошествовали в Новый экспериментальный театр, где состоялась торжественная церемония открытия кинофестиваля, по красной дорожке под восторженные аплодисменты публики, находившейся за ограждением.

Как призналась актриса кино Оксана Сташенко, она уже вовсю рекламирует Волгоград в соцсетях. Особенно ее впечатлили храм Александра Невского, дом, откуда, как она выразилась,  "вытащили" немецкого фельдмаршала Паулюса, а также песчаные пляжи за Волгой.


Напомним, кинофестиваль продлится с 27 по 30 августа. Гости фестиваля увидят более 30 российских фильмов 2021-2022 годов, а также посетят творческие вечера, концерты, спектакли и мастер-классы с участием известных актеров театра и кино, театральных и общественных деятелей. Кроме того, артисты выступят и в отдаленных городах Волгоградской области.

Полную программу кинофестиваля смотрите здесь.

Видео администрации Волгограда.


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