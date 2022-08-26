В Волгоградской области нагрянули с проверками в школы и детсады

В Волгоградской области проходят массовые проверки обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных учреждений перед началом учебного года и готовность систем оповещения населения. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, специалисты комплексно проверили более 1300 организаций региона.

— Проверку в преддверии учебного года прошли детсады, школы, учреждения дополнительного и профессионального образования, — пояснили в пресс-службе обладмина. — Кроме того, подготовлен школьный автотранспорт. В автобусах установлены тахографы, навигационная система ГЛОНАСС/GPS и проблесковые маячки.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил взять на контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности в ходе подготовки и проведения учебного процесса.