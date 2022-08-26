Экономика 26.08.2022 11:11 Новости компаний
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26.08.2022 11:11 Новости компаний
«Росгосстрах» признан социально-ориентированной страховой компанией за поддержку занятости через развитие агентского корпуса. Также компания заняла третье место в номинации «Лучший страховой продукт» с программой имущественного страхования «Дом. Фундаментальное решение». Премия была вручена 25 августа 2022 года на торжественной церемонии награждения победителей Finaward-2022 начальнику отдела привлечения, удержания и развития агентов «Росгосстраха» Антону Мандрыкину.
Церемония награждения победителей премии Finaward проводится с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.
В этом году особое внимание жюри привлекла деятельность «Росгосстраха» по постоянному найму страховых агентов на работу в компанию. Даже в сложной экономической ситуации, особенно в марте-июне 2022 года, «Росгосстрах» предлагал рабочие места — в том числе сотрудникам компаний, которые из-за санкций были вынуждены уйти из России.
- Страховая защита имущества и ответственности — это насущная потребность, которая не зависит от кризисов, и возможность включиться в работу по продвижению страховой культуры позволяет многим россиянам получать стабильный доход, — комментирует Юлия Шабанова, руководитель Блока розничных продаж «Росгосстраха». — При этом для желающих попробовать себя в страховом бизнесе нет ограничений ни по возрасту, ни по стажу, ни по наличию предыдущего опыта в розничных продажах. Среди агентов «Росгосстраха» есть и студенты, и пенсионеры. Своим агентам «Росгосстрах» предлагает выгодные условия сотрудничества в части комиссионного вознаграждения за заключенные договоры страхования, широкую линейку актуальных продуктов страхования имущества и ответственности, бесплатное обучение и круглосуточную методическую поддержку продаж, а также свободный режим рабочего дня. И, конечно же, это работа под самым известным в нашей стране страховым брендом.
В страховом бизнесе могут преуспеть не только бывшие наемные сотрудники, работники социальной сферы (например, учителя), пенсионеры и мамы в декрете, но и люди с предпринимательской жилкой, желающие развивать свое дело. Так, в 2021 году «Росгосстрах» запустил проект по стимулированию открытия успешными агентами франчайзинговых офисов. Только на старте проекта в компанию поступило более 50 заявок на собственные точки продаж. За 2 года страховые агенты «Росгосстраха» открыли более 30 эффективных франчайзинговых офисов под брендом компании в разных городах страны.
Высокую оценку жюри получил и продукт «Росгосстраха» «Дом. Фундаментальное решение», отмеченный в номинации «Лучший страховой продукт». Это полис для владельцев дач и загородных домов, защищающий от большого спектра непредвиденных событий — пожара, наводнения, урагана, иных стихийных бедствий. Продукт отличает более широкое, чем у аналогичных продуктов на рынке, покрытие и возможность подстроить программу под индивидуальные потребности конкретного человека — выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться владельцу недвижимости независимо от наступления страхового случая.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru
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