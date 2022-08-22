Волгоградцы признались в скромных тратах на подготовку детей к школе

Общество 22.08.2022 08:09
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22.08.2022 08:09
На сборы ребенка в школу среднестатистический житель мегаполиса потратил почти на 20% больше, чем год назад. Дороже всего подготовка к учебному году обходится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал SuperJob. В исследовании приняли участие 9000 родителей школьников из городов-миллионников.
В среднем расходы на покупку необходимых школьнику вещей и канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом возросли в городах-миллионниках на 18%. Больше всего на подготовку ребенка к новому учебному году сегодня тратят в Москве (в среднем 14300 руб.), Санкт-Петербурге (13100 руб.) и Екатеринбурге (12000 руб.), самые скромные бюджеты — в Волгограде (10200 руб.), Воронеже (10400 руб.), Перми и Уфе (по 11000 руб.).
Наиболее заметно сборы в школу подорожали в Санкт-Петербурге — на 31% по средним оценкам родителей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уровень «школьной инфляции» высок в Москве (там сделать покупки к учебному году стало дороже на 30%, чем в августе 2021-го), Екатеринбурге и Перми (на 22%). Наименьшие темпы роста семейного бюджета на школьную одежду и необходимые принадлежности зафиксированы в Омске (+7% к прошлому году), Новосибирске (+10%), Самаре и Волгограде (плюс по 13%).
Ранее, напомним, траты родителей на подготовку детей к школе подсчитал Росстат.
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