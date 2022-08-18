Общество

Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьников

Общество 18.08.2022 09:36
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18.08.2022 09:36



Базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклашки в 22 тыс. 298 руб. 23 коп., если в первый класс идет мальчик, и в 26 тыс. 838 руб. 47 коп., если речь идет о девочке. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. 

По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%. Росстат отмечает, что инфляция за год составила 15,1%. Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвертый год подряд, сохранился – школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом, уверяют в ведомстве.

Самыми подорожавшими товарами для школьников в этом году стали тетради – рост стоимости составил около 37%, затем следуют шариковые ручки – рост на 26%. 

По данным Росстата, в наименьшей степени выросли цены на одежду для девочек школьного возраста. Так, юбки из полушерстяных тканей подорожали за год (с июля 2021 по июль 2022 года) на 7,75%, а блузка для девочки – на 8,88%.

Цены на одежду для мальчиков продемонстрировали такую динамику: рубашки подорожали на 16,15%, а брюки из полушерстяных тканей – на 13,13%.

Электронные устройства выросли в цене в диапазоне от 5 до 21 процентов. В наименьшей степени подорожали флеш-накопители – на 5,73% за год. Максимальные темпы роста за год – с июля 2021 года по июль 2022 года – показали смартфоны, стоимость которых выросла на 21,05%.

Одновременно снизилась стоимость многих образовательных услуг. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 3,19%, со 143,1 руб. до 138,54 руб. за академический час. Хорошую новость озвучил Росстат  и для выпускников школ: в среднем по стране подешевело обучение как в государственных, так и в частных вузах, на 1,24 и 8,32% соответственно.

Справка: В так называемый "набор  первоклассника" входят девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 – для девочек (всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи). Мальчикам: две пары брюк и три рубашки, девочкам – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом – спортивный костюм. Кроме того, в «набор первоклассника» входят две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

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