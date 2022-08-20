Общество

В Волгоградской области похолодает до +15 °С

Общество 20.08.2022 08:04
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20.08.2022 08:04


Волгоградскую область после недели удушающей жары ждет долгожданное похолодание. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, столбики термометров ночью по области опустятся до отметки в +15 °С.

— С понедельника, 22 августа, в ночные часы возможно похолодание до +15 °С, — пояснили информагентству прогнозисты. — Дневная температура составит +30...+35 °С. Осадки маловероятны. 

В Волгограде в начале новой недели также без существенных осадков. В понедельник, 22 августа, ночью в областной столице +18...+20 °С, в дневные часы воздух прогреется до +33...+35 °С. 

Сегодня днем в регионе ожидается +25...+30 °С, местами до +33 °С. Ветер восточного направления местами с порывами до 15-20 м/с. В областном центре в субботу без существенных осадков. Порывы ветра составят 15-20 м/с. После обеда температура поднимется лишь до +28...+30 °С.

По данным портала Gismeteo, новая неделя в Волгограде принесет с собой переменную облачность и повышение температуры. К следующему воскресенью синоптики прогнозируют до +34 °С днем. Ветер стихнет к выходным. Его скорость составит всего 5-8 м/с, вместо уже ставших привычными 10-15 м/с. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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