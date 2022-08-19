В Волжском семь микрорайонов отключат от горячей воды на 11 дней

Общество 19.08.2022 08:27
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19.08.2022 08:27
В связи с проведением капитального ремонта на подающем и обратном трубопроводе тепловой магистрали № 22 на 11 дней в Волжском будет отключена подача горячей воды в некоторых микрорайонах города. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, подача горячей воды будет приостановлена с 23:00 21 августа до 00:00 1 сентября. Временно останутся без ресурса многоквартирные дома по следующим адресам.
- 26, 31, 32 м/р полностью;
- ул. Дружбы 101, 107, 105а, 74 (ЗАО ВГИК).
- 28 м/р полностью, (ул.Карбышева - 122 д/с);
- 27 м/р полностью, (ул.Оломоуцкая - 6 д/с);
- 32а м/р полностью, ( пр.Ленина - 403 д/с);
- ул.Оломоуцкая, 18; ул.Оломоуцкая, 29а (дет.поликлиника № 2);
- ул. Карбышева, 162 (Диалайн);
- ул.Карбышева, 156а (ООО ИК Империя).
Городские коммунальные службы приносят извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с отключением горячего водоснабжения.
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