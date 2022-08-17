Общество

«Не успеваем закупать катафалки»: в Волгограде пришел конец эпохи кладбищенских войн

Общество 17.08.2022 13:14
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17.08.2022 13:14


Жалобы на нарушения антимонопольного законодательства  в сфере ритуальных услуг Волгограда практически перестали поступать в Волгоградское УФАС. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшней пресс-конференции по итогам работы руководитель  Волгоградского УФАС Роман Лучников. 

– Представители ритуальных фирм, с которыми мы общались, говорят, что сейчас можно работать, нет уже таких проблем, как раньше, – рассказал Роман Лучников. – С мая этого года  нам почти перестали поступать подобные сообщения. Возникают иногда сложности только с подзахоронениями. Что касается новых захоронений, таких проблем, как были раньше, уже нет. В ритуальных фирмах озабочены другим вопросом – они не успевают закупать катафалки.  

В то же время Роман Лучников высказал свое отношение к предстоящей инвентаризации кладбищ, которую инициируют региональные власти.

– Мы ознакомились с формами для заполнения реестра мест захоронений и у нас вопросов не возникло – наоборот, мы считаем, что такую работу надо было провести раньше, – высказался руководитель Волгоградского УФАС. – Информация о местах захоронений, о том, какие организации работают в ритуальной сфере, должна быть прозрачной и, надеемся, доступной для всех граждан. А то у нас порой на местах власти не знали, кто работает в сфере ритуальных услуг. Надеемся, что работу по сбору информации для реестра муниципалитеты будут вести активно.

Напомним, новый порядок организации похорон в Волгограде начал действовать 1 февраля 2022 года. 

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