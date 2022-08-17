В регионах Поволжья пакетом услуг СберПремьер чаще всего пользуются клиенты старше 26 лет

Экономика 17.08.2022 09:53 Новости компаний
0
17.08.2022 09:53 Новости компаний
В Поволжском банке Сбербанка премиальным пакетом услуг СберПремьер чаще всего пользуются клиенты в возрасте от 36 до 49 лет – 40% и молодые люди от 26 до 35 лет – 19%. При этом увеличивается количество премиальных клиентов и в других возрастных категориях: данным пакетом стали чаще пользоваться женщины в возрасте от 50 до 53 лет и мужчины от 50 до 54 – рост в этих категориях составил 23% и 21% соответственно.
Всего в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях премиальным пакетом пользуются около 194 тыс. человек. Популярность данного предложения Сбербанка в Поволжье растет – за год количество клиентов СберПремьер увеличилось более чем на 12%.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Для наших клиентов мы создаем наиболее комфортные условия, основываясь на их запросах и потребностях. Для тех, кто особенно ценит своё время и ресурсы мы предлагаем премиальный пакет услуг СберПремьер. У каждого пользователя есть свой персональный менеджер, а также круглосуточная линия поддержки. Кроме того, мы постоянно совершенствуем данный пакет и недавно Сбер представил его серьезный апргрейд».
Напомним, что в августе Сбер улучшил наполнение премиального пакета услуг СберПремьер новыми сервисами, которые были отобраны с учётом запросов премиальных клиентов. Теперь владельцам доступен СберПрайм с 12 сервисами.
В Волгоградской области на 36% увеличилось количество эскроу-счетов в Сбербанке17.08.2022 10:25
Экономика 17.08.2022 10:25
ВТБ: мошенники выдают программы удаленного доступа за сервисы киберзащиты17.08.2022 10:20
Экономика 17.08.2022 10:20
«Росгосстрах» усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов17.08.2022 09:37
Экономика 17.08.2022 09:37
ЦБ: в Волгограде и области ускорился рост цен на интернет, связь и заграничный отдых16.08.2022 19:37
Экономика 16.08.2022 19:37
Домклик улучшил функционал поиска загородной недвижимости16.08.2022 14:06
Экономика 16.08.2022 14:06
ВТБ в Волгоградской области на 70% нарастил выдачи розничных кредитов16.08.2022 13:36
Экономика 16.08.2022 13:36
Работникам «Красного Октября» повысили зарплату16.08.2022 10:40
Экономика 16.08.2022 10:40
ВТБ: спрос на измененную IT-ипотеку может вырасти как минимум в 1,5 раза16.08.2022 10:36
Экономика 16.08.2022 10:36
Корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут усилить контроль платежей внутри группы компаний15.08.2022 13:13
Экономика 15.08.2022 13:13
Сбер поможет родителям подготовиться к школе с учётом пожеланий детей15.08.2022 13:08
Экономика 15.08.2022 13:08
Банк «Открытие» дарит 10 000 рублей за использование карты «120 дней»15.08.2022 12:06
Экономика 15.08.2022 12:06
ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос на 40%15.08.2022 10:32
Экономика 15.08.2022 10:32
Три крупных месторождения разыграют на аукционах в Волгоградской области14.08.2022 11:36
Экономика 14.08.2022 11:36
Росстат: волгоградцы улучшили показатели по количеству личных автомобилей13.08.2022 16:22
Экономика 13.08.2022 16:22
ВТБ повысил доходность по депозитам до 7% годовых12.08.2022 18:31
Экономика 12.08.2022 18:31