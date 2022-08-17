







В Волжском введут ограничения в связи с проведением фестиваля «ULTRA 100». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, в частности, они коснутся продажи алкоголя





Так, 20 и 21 августа с 8:00 до 23:00 запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории проведения мероприятия, рядом с парком "Волжский":

• улица Набережная в границах домов №№ 75-77; в границах дома № 12л;

• проспект Ленина в границах домов №№ 76-86;

• проспект Ленина в границах домов №№ 75-97;

• улица Энгельса в границах дома № 1;

• улица Сталинградская в границах домов №№ 3-9.





Кроме того, с целью ограничения движения транспортных средств в районе проведения фестиваля будет перекрыт местный проезд на спуске от 14-го микрорайона в сторону СНТ «Дружба» с 8:00 20 августа до 23:00 21 августа. Владельцам автотранспорта рекомендовано выбрать альтернативные пути передвижения.





Напомним, первый фестиваль спорта, музыки и самовыражения «ULTRA 100» пройдет в Волжском 20-21 августа при поддержке администрации города. Фестиваль станет площадкой для пропаганды здорового образа жизни. В программу мероприятия, которое позиционируется организаторами как продолжение и развитие марафона на озере Эльтон, включено 9 беговых дистанций, в числе которых – ультрамарафонский забег на 220 км. Он свяжет озера Эльтон в Палласовском районе и Круглое в Волжском.



