Общество 17.08.2022 08:12
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17.08.2022 08:12
В Волжском введут ограничения в связи с проведением фестиваля «ULTRA 100». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, в частности, они коснутся продажи алкоголя
Так, 20 и 21 августа с 8:00 до 23:00 запрещается розничная продажа алкогольной продукции на территории проведения мероприятия, рядом с парком "Волжский":
• улица Набережная в границах домов №№ 75-77; в границах дома № 12л;
• проспект Ленина в границах домов №№ 76-86;
• проспект Ленина в границах домов №№ 75-97;
• улица Энгельса в границах дома № 1;
• улица Сталинградская в границах домов №№ 3-9.
Кроме того, с целью ограничения движения транспортных средств в районе проведения фестиваля будет перекрыт местный проезд на спуске от 14-го микрорайона в сторону СНТ «Дружба» с 8:00 20 августа до 23:00 21 августа. Владельцам автотранспорта рекомендовано выбрать альтернативные пути передвижения.
Напомним, первый фестиваль спорта, музыки и самовыражения «ULTRA 100» пройдет в Волжском 20-21 августа при поддержке администрации города. Фестиваль станет площадкой для пропаганды здорового образа жизни. В программу мероприятия, которое позиционируется организаторами как продолжение и развитие марафона на озере Эльтон, включено 9 беговых дистанций, в числе которых – ультрамарафонский забег на 220 км. Он свяжет озера Эльтон в Палласовском районе и Круглое в Волжском.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что в дни проведения фестиваля будут организованы дополнительные электрички из Волжского в Волгоград.
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