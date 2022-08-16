В Волгограде Родину-мать окутало черным дымом

В Центральном районе Волгограда черный дым окутал главную высоту России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, недалеко от Мамаева кургана загорелась сухая трава.





— Вечером я вышел из офиса и сразу увидел черный дым. Ничего не понял. Родину-мать всю заволокло. Выглядело пугающе, — сообщили обратившиеся в редакцию информагентства волгоградцы.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, на площади 50 квадратных метров в районе улицы 2-я Горная горел камыш. В 17.43 пожар ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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