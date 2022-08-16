Банк «Открытие»: большинство жителей ЮФО не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн
Общество 16.08.2022 18:43
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16.08.2022 18:43
27% жителей Южного федерального округа тратили деньги на игры в мобильных телефонах или ТВ-приставках до появления ограничений. Треть из них испытали сложности с оплатой игрового контента, связанные с ограничениями из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
73% южан не тратили деньги на платные компьютерные игры и до введения санкций против России: из них 59% играли только в бесплатные игры, а 14% не играют вообще. До 1000 рублей в месяц на онлайн-игры тратили 21% опрошенных, от 1000 до 3000 рублей -1%, более 3 тысяч рублей в месяц – 5%.
67% из тех, кто ранее покупал игровые контент онлайн, заявили, что у них не возникло сложностей с оплатой игрового контента после введения санкций против России. 24% продолжают испытывать такие сложности. 10% испытали подобные проблемы, но уже сумели решить их.
Среди тех, кто столкнулся с проблемой оплаты компьютерных игр после введения санкций, 57% не предпринимали для ее решения никаких действий. 14% оформили иностранный кошелек, который позволяет платить. 29% выпустили карту другого российского банка, не попавшего под санкции.
Лишь 10% респондентов полностью отказались от привычных игр в мобильном телефоне и/или на ТВ-приставке из-за невозможности оплачивать процесс игры. Еще 38% из тех, кто тратил деньги на игровой контент, решили подождать - вдруг возможность оплаты вернется. 29% респондентов стали играть в другие игры, в которых нет проблем с оплатой. 24% заявили, что у них не было проблем, связанных с онлайн-играми.
*Опрос проводился с 08 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.
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