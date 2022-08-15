







В день физкультурника на стадионе спортивного комплекса «Зенит» между командами четырех крупнейших металлургических гигантов региона состоялись соревнования по мини-футболу.

Турнир состоялся по предложению представителей рабочего и молодежного советов ВгАЗА – они обратились к руководству Горно-металлургического профсоюза России с такой инициативой и начинание охотно поддержали. Соперниками ВгАЗовцев стали мастера кожаного мяча «КрасногоОктября», Волжского трубного и завода «Северсталь-метиз».

– Ещё месяца не прошло с подведения итогов внутризаводского турнира, посвященного Дню металлурга, в котором приняли участие 12 футбольных команд, а наши ребята снова рвутся в бой, – поделился председатель Молодежного совета ВгАЗ Михаил Триполкин. – Спорт – это здоровье! Это – хорошее настроение. А командные игры – ещё и великолепный шанс почувствовать рядом плечо друга, прекрасная возможность для сплочения коллектива и поднятия корпоративного духа.









Соревнования проходили по круговой системе, то есть каждая из четырех команд в составе 8 человек сыграла с тремя остальными. Все игроки были в собственной спортивной форме различных цветов, но без опознавательных знаков. На их фоне представители компании РУСАЛ выгодно отличались и были легко узнаваемы по логотипу предприятия. И это было не лишним, поскольку на большом поле, условно разделенном на две половины, одновременно шли две игры. Почётный первый гол турнира в ворота волжан забил капитан команды РУСАЛ-Волгоград Евгений Воловиченко.









Председатель Волгоградской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Сергей Полищук рассказал, что для впервые проводимых в Волгограде соревнований по мини-футболу, посвященных Дню физкультурника, был изготовлен специальный кубок и медали за призовые места. Таким образом, идею РУСАЛа не только поддержали, но и развили - принято решение сделать кубок переходящим, а турнир – ежегодным. И неважно, кто одержал победу – в выигрыше оказались все участники и болельщики.

Напомним, в России масштабно отметили День физкультурника в 1939 году для популяризации спорта и здорового образа жизни. Это праздник не только, и не столько профессиональных спортсменов, сколько для обычных людей – студентов и школьников, рабочих и служащих, отдающих часть свободного от работы и учёбы времени занятиям фитнесом и спортом. Каждый год более чем в 700 спортивных событиях в нашей стране принимают участие около 80 миллионов человек.

Не остаётся в стороне от этого замечательного начинания и Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ. Задачу по поддержке и развитию регионального спорта поставил еще в начале нулевых основатель компании Олег Дерипаска. С тех пор в коллективах предприятий РУСАЛа активно поддерживается спортивный дух.

Так, 13 августа поддержать коллег пришёл временно исполняющий обязанности генерального директора, директор анодного производства Игорь Репик. Он не только сам увлекается футболом, баскетболом, другими командными играми, но активно вовлекает в занятия спортом восьмилетнюю дочь Милану. Вот и на «Зенит» поболеть за любимую футбольную команду они пришли вместе.

– Папа учит меня играть в баскетбол и волейбол, – в своём первом интервью рассказала перешедшая в третий класс Милана Репик. ¬– Мы вместе ходим на стадион и в спортивный зал, вместе играем в теннис.

Здесь же, на трибунах рядом с игровым полем, активно «болел» за своих один из непосредственных организаторов турнира, председатель первичной профсоюзной организации «Волгоградский алюминий» Игорь Князев. В трудовой книжке Игоря Николаевича всего две записи. После школы два года отработал на заводе «Метеор», а отслужив в армии, устроился электромонтером на Волгоградский алюминиевый завод. И вот уже 38 лет будни и праздники связаны с предприятием, ставшим делом его жизни. Четверть века отдано непосредственно электролизному производству, а в 2009 году коллеги доверили защищать свои права на посту председателя профкома первичной профсоюзной организации «Волгоградский алюминий».









– Компания РУСАЛ и профсоюзы всегда уделяли большое внимание здоровью своих сотрудников, в том числе поддержке физкультуры и спорта, – отметил Игорь Князев. – На ВгАЗ созданы условия для самых разноплановых физических нагрузок. Желающие могут заниматься на спортивных площадках подшефного колледжа. Также заключены договора со стадионами и бассейном. Идя навстречу пожеланиям коллектива, недавно непосредственно на территории завода был открыт тренажерный зал. На предприятии регулярно проходят спартакиады и соревнования по различным видамспорта–баскеболу, волейболу и, конечно же, самому любимому и массовому – футболу.



