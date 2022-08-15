За прошедшую неделю всего 19 жителей Волгоградской области подверглись нападению клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, всего количество укушенных клещами в этом сезоне достигло 1419 человек.

При этом в предыдущую неделю за неделю с подобными жалобами обратились 63 человека. Видимо, даже зловредные насекомые в аномальную жару ведут себя менее активно.

Напомним, в Волгоградской области были зарегистрированы 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) у жителей Городищенского и Котельниковского районов. Больных выявили еще в июне.