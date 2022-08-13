В Волжском купальщица проплыла в Ахтубе с собакой на голове



















Необычную картину наблюдали сегодня волжане на диком пляже за 14-ым микрорайоном. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, на пляже отдыхала дама бальзаковского возраста, которую, как выяснилось, категорически не хотел отпускать одну в воду ее четвероногий питомец.







Собачка, похожая на пуделя, решила сопровождать свою хозяйку и в речке, однако потом подустала и устроилась прямо на голове женщины. Впрочем, даму это не смутило и она невозмутимо продолжила плыть. Эта картина вызвала умиление у отдыхающих, которые и запечатлели необычные кадры.







Видео читательницы ИА "Высота 102"

