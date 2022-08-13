Четверо подростков влетели в дерево: полицейский рассказал о проблеме «детского» вождения в Волгоградской области

За вторую половину июля в Волгоградской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 21 ребенок. За аналогичный период прошлого года отмечено всего 12 ДТП и 16 несовершеннолетних, которые стали участниками ДТП, приводит статистику начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Федотов.





По словам подполковника, одним из самых резонансных происшествий второй половины июля стал инцидент с 13-летним подростком-водителем под Волгоградом. Несовершеннолетний забрал у отца ключи и поехал кататься вместе со своими приятелями. Как итог — автомобиль влетел в дерево, а двух школьниц, не достигших возраста 16 лет, госпитализировали.





— 13–летний мальчик без спроса папы, в тот момент пока его отец якобы спал, взял ключи от автомобиля ВАЗ-21140 и поехал кататься. По дороге он взял с собой 13-летнюю подругу, 15-летнего знакомого и еще одну 15-летнюю школьницу. Всей компанией они поехали по полю. Вечером около 23.00 мальчик, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением и врезался в дерево. Наутро две девочки обратились за медпомощью — подростков госпитализировали, 15-летний друг отделался ушибами, а сам водитель не пострадал. Сотрудниками полиции отец мальчика привлечен к административной ответственности, но здесь возникают вопросы. Почему дети поздно ночью находились без присмотра родителей и как несовершеннолетний смог забрать ключи от машины отца?

Антон Федотов считает, что самый главный вопрос должен быть обращен к отцу ребенка, ведь именно он научил своего сына управлять автомобилем, не заботясь о том, что несовершеннолетний может попасть в ДТП или нанести вред другим участникам дорожного движения.

— Ребенок сам научиться ездить на машине с механической коробкой передач вряд ли бы смог. То есть собственный отец к 13 годам обучил сына управлять автомобилем. Вопрос — зачем он это сделал?

Полицейский отмечает, что в июле в дорожных авариях пострадали семь детей в качестве пассажиров или водителей.





Так, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 июля в Советском районе Волгограда 26-летний водитель за рулем автомашины Chevrolet Niva при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Haval. В результате аварии пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте трех и семи лет.





Еще одно дорожное происшествие, в результате которого травмировался 9-летний ребенок, произошло 29 июля на юге Волгограда. Согласно оперативной сводке областного главка МВД, в Советском районе 50-летний водитель при выполнении обгона не справился с управлением автомашиной SsangYong и совершил опрокидывание автомобиля.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения уточнил, что за июль в ДТП пострадали восемь детей-пешеходов. В одном случае авария случилась по вине несовершеннолетнего.

По данным регионального главка МВД, в Волжском 22 июля 23-летний водитель за управлением ВАЗ-21124 двигался по внутриквартальному проезду и наехал на 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу справа налево по ходу движения транспорта.





Через два дня уже в Красноармейском районе Волгограда 37-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной LADA Granta, при выезде со двора наехала на 10-летнего пешехода, передвигавшегося по тротуару.

Федотов подчеркивает, что по итогу июля в регионе произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей-велосипедистов. Три случая произошли по вине подростков.





Как сообщили информагентству в ГУ МВД России по области, 21 июля в Суровикинском районе 38-летняя женщина-водитель за рулем автомашины LADA Kalina наехала на 11-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, выехав из парка.





В Михайловском районе Волгоградской области 28 июля 59-летняя женщина, управляя иномаркой Porsche Panamera при повороте налево не уступила дорогу мопеду, пользующемуся преимуществом в движении, которым управлял 14-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний попал в больницу.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают, что лето — не только пора отпусков и беззаботного отдыха, но и неизменное увеличение числа ДТП с участием детей. Пристегнуть ремень безопасности, посадить ребенка в детское удерживающее устройство, внимательно следить за дорожной ситуацией, избегать опасных маневров — соблюдение этих простых правил должно стать для каждого автомобилиста не назойливой директивой, а естественной нормой.

Фото и коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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