«Лето смертельных ошибок»: сводка самых резонансных ДТП в Волгоградской области с начала июля

В Городищенском районе Волгоградской области в начале июля произошло смертельное ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Легковушка влетела под тягач. На месте скончался 17-летний подросток, еще один несовершеннолетний получил серьезную травму позвоночника, водитель попал в реанимацию. Как установили полицейские, взрослый за рулем во время движения был не пристегнут. Ремень безопасности оказался застегнут за спиной мужчины.

Не пристегнутые ремнями безопасности дети, пьяные взрослые за рулем, подростки на мотоциклах: статистика дорожных аварий с тяжкими последствиями за две недели июля — в специальном материале ИА «Высота 102».

Пугающие цифры





Всего в период с 1 по 16 июля 2022 года включительно зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 34 ребенка, приводит пугающие цифры начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Федотов. Для сравнения, уточнил подполковник, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 19 ДТП и 25 пострадавших.





Одним из самых резонансных происшествий июля стало ДТП со смертельным исходом под Волгоградом. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 июля примерно в 21.55 на 21 километре трассы А-260 в Городищенском районе 40-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-210740 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с тягачом Mercedes-Benz Axor.

На месте аварии погиб 17-летний подросток. По сведениям экстренных служб, еще один пассажир — 16-летний юноша — получил перелом остистых отростков позвоночника. У водителя диагностирован перелом ребер. По уточненным сведениям областного главка МВД, водитель во время движения был не пристегнут.





— С 1 по 16 июля этого года пострадали два ребенка-велосипедиста, пять пешеходов (все по вине водителей), 26 подростков пострадали, будучи пассажирами либо водителями автотранспорта, — рассказал полицейский.

Один из примеров — дорожное происшествие, случившееся 10 июля в Калачевском районе. По предварительной информации регионального главка МВД, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем LADA Granta совершая обгон, столкнулась с обгоняемой автомашиной УАЗ-220695-04, двигавшейся в попутном направлении с левым поворотом.

В результате ДТП один человек скончался и четверо, включая двух несовершеннолетних в возрасте 9 и 10 лет, пострадали.





Показательна и авария в Суровикинском районе, произошедшая 12 июля. Полицейскими предварительно установлено, что 25-летняя женщина-водитель не справилась с управлением иномаркой Renault Logan и столкнулась с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-2114.

В результате дорожного происшествия пострадали два человека, включая 11-месячного ребенка.

«Какая экономия, если ребенок может стать жертвой ДТП?»





Родители нередко не пристегивают детей и не используют специальные удерживающие устройства.

— Наверное, здесь речь идет о какой-то экономии. Сэкономить на кресле или еще на чем-то. Какая может быть экономия, если ребенок может стать жертвой ДТП? — задается вопросом офицер. — И ведь опять необходимо учитывать, что какими бы замечательными водителями ни были родители, всегда есть нерадивый автолюбитель и вследствие его безграмотных действий может пострадать ребенок, а папа окажется невиноватым, но какая разница, кто прав, а кто виноват, если пострадал ребенок?

По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения, по самым скромным подсчетам каждое пятое ДТП происходит с детьми, где не используются детские удерживающие устройства.

— Мне нередко приходится выезжать самостоятельно на место ДТП. Вспоминается такой случай. Дедушка был за рулем, рядом с ним сидела бабушка, сзади расположился внук. Дедушке стало плохо, то есть он не нарушил правила, ему просто стало плохо, и он выехал на полосу встречного направления и въехал в асфальтоукладчик. В результате и дедушка, и бабушка остались целы и невредимы, — рассказывает полицейский. — Сзади сидел ребенок без детского удерживающего устройства, который в момент столкновения по инерции пошел вперед и повредил коленку. Да, травма незначительная, но вопрос стоит в том, какая будет психологическая травма, как из нее ребенок выйдет, понадобится ли помощь психологов или не понадобится? Ребенку 11 или 12 лет было, как раз тот возраст, когда можно использовать ремень безопасности. Если он, хотя бы был пристегнут — однозначно травмы удалось бы избежать.

Подростки за рулем





Из 25 ДТП произошедших с 1 по 16 июля в 7 случаях транспортом управляли несовершеннолетние, из них — шестеро управляли мотоциклами, приводит статистические данные Антон Федотов.

К примеру, авария, случившаяся 12 июля в Ворошиловском районе Волгограда. По предварительной информации полицейских, 33-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Accent, поворачивая направо, не убедился в безопасности движения и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Racer без госномеров, которым управлял 13-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения.

В результате ДТП помимо несовершеннолетнего водителя пострадал и его 14-летний пассажир.





В Волжском 16 июля, как уточнили в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, 16-летний водитель без прав не справился с управлением автомобилем ВАЗ-111130 и наехал на световую опору, в результате чего пострадал сам.

Поездки «под градусом»





Еще одна беда на дорогах — водители в состоянии алкогольного опьянения. Нередко такие нарушители берут с собой в поездку малолетних детей и подростков, подвергая их жизнь и здоровье смертельной опасности.

Подтверждение тому — ДТП, случившееся 3 июля в городе-спутнике Волжском. По данным полиции, 31-летний водитель, впоследствии отказавшийся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, не справился с управлением иномаркой Infiniti QX56, потерял контроль над дорожным движением и наехал на дерево.

Итогом поездки «под градусом» стали травмы у двух человек, включая 13-летнего пассажира.

— Почему взрослые садятся пьяными за руль вместе с детьми? Скорее это вопрос к психологам, а не к ГАИ. Сложно понять, что мотивирует отца, осознающего, что он находится в опьянении, сесть за руль, подвергнуть свою жизнь опасности, жизнь окружающих, да и еще жизнь своего ребенка, — считает Антон Федотов.

По словам сотрудника МВД, ответственность за пьяную езду предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения и ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.





— Нарушения влекут за собой наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления на срок до двух лет, — заключает полицейский. — В случае повторного совершения правонарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до трех лет.

Лето — пора отпусков и беззаботного отдыха. Сотрудники ГИБДД напоминают, что традиционно именно в этот период увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних. Любая невнимательность на дороге может привести к серьезным последствиям. Не стоит надеяться, что с вами точно такого не произойдет. Пристегнуть ремень безопасности или посадить ребенка в детское удерживающее устройство — дело нескольких минут, способных сохранить самое ценное — человеческую жизнь.

Фото и коллаж: ГУ МВД России по Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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