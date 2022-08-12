Прокуратура Волгоградской области взялась за аквапарк в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о развлекательном комплексе «Акватория», где в июне посетителя унизили отказом пропускать внутрь из-за псориаза.

— Мы приехали 19 июня с семьей в аквапарк «Акватория», чтобы отдохнуть и хорошо провести время, — рассказал информагентству глава семейства Тимур Матурин. — Когда мы зашли в здание аквапарка, чтобы купить билеты, на стойке администратора персонал сразу начал шушукаться между собой, увидев на моем теле пятна. После чего при попытке покупки билета мне отказали в посещении из-за хронического заболевания «вульгарный псориаз».

Со слов мужчины, к нему подошла администратор заведения, представившаяся Анной, и сообщила, что правила аквапарка не позволяют ей пропустить в аквапарк посетителя с подобным диагнозом.

— На мою просьбу предоставить документы, в которых содержится данный пункт, она мне ответила, что я должен справкой отчитаться о состоянии своего здоровья. Я еще раз попросил указать на пункт, по которому мне отказывают в посещении аквапарка. Девушка растерялась и не смогла ничего ответить, — объяснил Тимур.

Волгоградец, к слову, оказавшийся адвокатом, снял нарушение на смартфон.

— Я прекрасно знаю свои права и не оставлю все это просто так, — пояснили мужчина. — Если возникнет необходимость решать вопрос через суд, то и там продолжу доказывать свои права.

В прокуратуре Волгоградской области в свою очередь уточнили, что в ходе мониторинга СМИ проведена проверка по сообщениям о воспрепятствовании доступа в аквапарк мужчине, страдающему псориазом.

— По результатам проверки прокуратурой Кировского района города Волгограда в адрес руководства аквапарка внесено представление об устранении выявленных нарушений, поскольку предоставление и требование медицинской документации при данном заболевании в ходе посещения аквапарка не предусмотрено действующим законодательством, — пояснили информагентству в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В надзорном ведомстве также отметили, что прокуратурой направлены материалы проверки в территориальное управление Роспотребнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ — отказ потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья.

Статья административного кодекса предусматривает за подобное нарушение штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическому лицу грозит административный штраф в размере до полумиллиона рублей.

Коллаж и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Тимур Матурин

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